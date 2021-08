​YouTube komt met goedkoper Premium-abonnement

Bovendien lijkt het kijkers soms te pesten met reclames: hoe vaak menig persoon de reclame van Monday.com of Cobra Kai al heeft gezien… Er is zoveel herhaling in de reclames, dat je het platform er bijna helemaal voor zou gaan mijden. Gelukkig hoeft dat straks niet meer, want er komt dus een fijne tussenweg voor mensen die YouTube niet gebruiken als een soort Spotify, maar ook weer niet elke keer die reclames willen zien.

Het abonnement zit tussen gratis en Premium in en wordt nu in Nederland getest. Samen met andere Noord-Europese landen zijn we uitverkoren om dit nieuwe abonnement als eerste te mogen testen. Het abonnement heet Premium Lite en biedt de mogelijkheid om zonder advertenties naar video’s te kunnen kijken. De reden waarom veel mensen Premium nemen, want YouTube heeft de lengte en de aantallen reclames de laatste jaren flink opgeschroefd.

Youtube zonder reclame

Het Lite-abonnement wordt bijna de helft goedkoper dan het gewone Premium, dat je 11,99 euro kost. YouTube Premium Lite zal 6,99 euro per maand kosten. Het grootste verschil met Premium is dat je geen video’s meer kunt downloaden, waardoor je ze niet in het vliegtuig of op andere momenten dat je offline hebt kunt kijken. Ook kun je niet afspelen op de achtergrond, waardoor je bijvoorbeeld niet YouTube aan kunt zetten op je telefoon, je scherm kunt vergrendelen en verder kunt luisteren.

Premium Lite maakt het echter wel mogelijk om waar dan ook YouTube te kijken zonder reclames. Of je de app gebruikt, YouTube Kids of gewoon YouTube in de browser: zodra je op jouw account met Premium Lite bent ingelogd, weet YouTube dat er niet langer reclames hoeven te worden getoond. Klinkt goed, want 7 euro per maand om je zoveel minuten (voor sommige mensen zelfs uren) te besparen, is beter dan 12 euro als je YouTube eigenlijk altijd gebruikt terwijl je ook daadwerkelijk kijkt.