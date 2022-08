Google gaat toch door met Stadia

Enkele maanden geleden werden de berichten steeds sterker dat Google van plan zou zijn haar game platform en -streamingsdienst Stadia op te doeken. Die geruchten werden onder andere aangewakkerd door het besluit, eind voirig jaar, om Stadia Studio’s te sluiten en geen games meer zelf te gaan ontwikkelen. In het kielzog daarvan verlieten Jade Raymond, een bekende game-ontwikkelaard, en John Justice, het hoofd van Stadia, het bedrijf.

Stadia gaat niet offline

Dit weekend heeft Google echter, via Twitter, laten weten dat Stadia niet offline zal gaan. Het bedrijf deed die uitspraak naar aanleiding van een vraag van een gebruiker. Die vroeg zich openlijk af of Google Stadia binnenkort wellicht ‘de deuren sluit’. Het antwoord van @GoogleStadia laat niets te wensen over: “Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.”