​Nvidia maakt een tweede planeet aarde om levens te redden

Het heet Earth-2 en wordt voortgestuwd door de Nvidia DGX Cloud waarmee gebruikers interactieve simulaties kunnen maken met AI. Zo kun je zien hoe een tyfoon zich zou kunnen ontwikkelen. Een weerstation in Taiwan gebruikt het al: hier vonden sinds 2000 meer dan 136 tyfonen plaats. Het gebruiken van deze tweede aarde en vooral de rekenkracht die erachter schuilgaat kan helpen om mensen te waarschuwen en op tijd in veiligheid te brengen. Immers kan het heel snel rekenen: in seconden kunnen weersvoorspellingen worden geüpdatet, terwijl dat eerder minuten of zelfs uren kon duren. Bovendien wordt het ook op hoge resolutie weergegeven, waardoor meer detail naar voren komt.

Extreme weersomstandigheden kosten voor gebroken glas, ingestorte huizen, doden, enzovoort. Er komt veel verlies bij kijken en dat loopt flink in de papieren. Extreem weer door klimaatverandering schijnt voor ongeveer 120 miljard euro aan economisch verlies te zorgen. Het zou kunnen helpen om in kaart te brengen hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En wat zeggen we, kaart: Nvidia dacht gewoon de hele wereldbol even na te maken en voorzag deze van zoveel rekenkracht dat het duizend keer sneller berekeningen maakt dan we gewend zijn.

Mensen redden

Maar dit is niet een tool die alleen voor de korte termijn wordt gebruikt: het is de bedoeling om uiteindelijk wel tien jaar in de toekomst te kunnen kijken. Stel je voor dat je nu al kunt laten berekenen dat er een grote kans op een klimaatramp is in een bepaald gebied, dan kun je daar nu al extra verstevigingen aanbrengen of mensen zelfs aangeven dat ze in een gebied wonen dat in de toekomst mogelijk verwoest wordt. Het is natuurlijk niet voor niets dat we gezegdes hebben als ‘maart roert zijn staart’ en ‘april doet wat ie wil’: niet alles is altijd te voorspellen als het op moeder natuur aankomt. Maar stel je voor dat we bepaalde klimaatproblemen wel kunnen voorspellen, dan kan dat zorgen dat we bijvoorbeeld bij bouwprojecten al rekening kunnen houden met dit soort rampen en veel beter op tijd mensen kunnen evacueren en levens kunnen redden.

Een tweede aarde dus, waar we helaas niet naartoe kunnen gaan om te schuilen als het op onze eigen aarde te erg wordt, maar waar we wel mee kunnen zorgen dat het hopelijk op onze aarde niet al te erg wordt.