​Earth Day 2022: interessante tweets en inhakers

Earth Day 2022

International Mother Earth DayInternational Mother Earth Day wordt het ook wel genoemd, of in het Nederlands Aardedag of Dag van de Aarde. Elk jaar wordt er op 22 april wereldwijd stilgestaan bij onze aarde en hoe we met haar omgaan. Dit staat vooral in het teken van de klimaatcrisis en problematiek zoals overbevolking, de ozonlaag, vervuiling en het afnemen van de biodiversiteit. Dit jaar is het thema ‘Invest in our planet’, dus ‘investeer in onze planeet’, nadat we in 2021 stilstonden bij het herstel van onze aarde en in 2020 bij klimaatactie.

Earth Day werd het eerst gevierd op 22 april 1970, toen vredesactivist John Mc Connell voorstelde om moeder natuur te eren met een eigen dag. Een dag waarop we stilstaan bij vooral de duurzaamheid van onze aarde en ons gedrag naar onze eigen planeet. Er worden dan ook volop discussies gevoerd, acties ondernomen en bedrijven komen zelfs met producten speciaal voor Earth Day.