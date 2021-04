Het is Earth Day! Thema van dit jaar is 'Restore Our Earth'

Het is 22 april en dat betekent dat het, zoals elk jaar op deze datum, Earth Day is. Een dag die voor de 51e keer wordt georganiseerd, met steeds een ander thema. Dit jaar is dat 'Restore Our Earth'. Steeds meer consumenten, bedrijven en regeringen worden zich bewust van de invloed die klimaatverandering heeft op onze aarde. Earth Day krijgt op deze manier steeds meer aandacht. Restore Our Earth Met het thema van 2021 wordt meer aandacht gevraagd voor natuurlijke processen, opkomende groene technologieën en innovatief denken, zodat de ecosystemen van de wereld kunnen herstellen. Op de website van de wereldwijde organisatie lezen we dat het aan ieder van ons is om onze aarde te herstellen, niet alleen omdat we geven om de natuurlijke wereld, maar omdat we erop leven. We hebben allemaal een gezonde aarde nodig om onze banen, bestaansmiddelen, gezondheid, overleving en geluk te ondersteunen. Een gezonde planeet is geen optie - het is een noodzaak. Steeds meer consumenten, bedrijven en organisaties besteden aandacht aan Earth Day.

Earth Day op National Geographic Zit je helemaal in de groene 'Earth Day vibes', heb je Netflix uitgespeeld of ben je sowieso fan van National Geographic en documentaires over het leven op aarde? Dan stem je vandaag af op National Geographic, want vandaag staat de zender helemaal in het teken van Earth Day. De programmering is aangepast en er zijn 3 nieuwe documentaires te zien: Heroes of the Ocean, Bees, Birds & Business en Kingdom of the Polar Bears.

The Climate Pledge Meer dan 100 multinationals hebben inmiddels verbonden aan het initiatief van Amazon en Global Optimism en zetten zich in om hun CO2-uitstoot voor 2040 tot 0% te reduceren. Alle ondertekenaars nemen op wetenschap gebaseerde, vergaande maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen zij door innovaties door te voeren op het gebied van supply chain, transport, circulaire economie en bijvoorbeeld schone energieoplossingen. Onder andere Heineken en Philips hebben een handtekening gezet.

Dag van de aarde Naast de wereldwijde organisatie hebben we ook het sympathieke Nederlandse initiatief 'Dag van de Aarde'. Op de website vind je allerlei mooie, vooral kleinschalige en lokale, initiatieven voor een schonere leefomgeving. Denk aan het opruimen van zwerfafval. Bovendien vind je er allerlei informatie voor scholieren en volwassenen die meer willen leren over klimaatverandering. Wist je dat we zelfs een nationaal lied hebben over duurzaamheid? 'De aarde is ons lief' wordt vandaag gelanceerd. Het lied vertelt in kindertaal wat de 17 zogenaamde Sustainable Developpment Goals van de Verenigde Naties zijn. Een initiatief van 'De schooldag van de duurzaamheid'.