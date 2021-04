SodaStream Earth Day 2021

Sodastream start vandaag zijn Earth Day 2021-campagne met ‘de zus van’ (ze maakt er zelf ook grappen over) waarmee ze mensen oproepen om niet alleen virtueel hun bezorgdheid te uiten op sociale media, maar ook om tot actie over te gaan in het échte leven.

Een van de praktische mogelijkheden om het gebruik van wegwerpplastic een halt toe te roepen is door plastic wegwerpflessen te vervangen door een herbruikbare flessen. En hier gaat het verhaal verder van Sodastream. Het wereldwijde merk wat inmiddels een synoniem is voor het zelf maken van drankjes met bubbels gaat in een nieuwe campagne samen met Randi Zuckerberg (inderdaad) de strijd aan tegen het blijvende gebruik van wegwerpflessen.

We zijn het allemaal er wel mee eens. We moeten iets doen tegen de toenemende stroom van afval van wegwerpplastic. En hoewel we misschien wel nooit helemaal zonder kunnen moeten we blijven zoeken naar oplossingen. Voor bedrijven is dit een grote uitdaging maar wie eenmaal heeft gekozen voor duurzaamheid kan niet meer terug.

Inzet zonne-energie

Bedrijven die kiezen voor duurzaamheid gaan er vol in en dat betekent dat je ook kritisch moet gaan kijken naar energieverbruik. SodaStream is van plan om tegen 2022 10% van de totale energiebehoefte van zijn fabriek te dekken met zonne-energie. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2% in 2020. Door deze investeringen draagt SodaStream bij aan de doelstelling van het moederbedrijf PepsiCo om tegen 2030 wereldwijd over te schakelen op 100% hernieuwbare energie voor de bedrijfsactiviteiten. Het uiteindelijk doel is om in 2040 een uitstoot van nul te hebben bereikt. Dat zou daarmee een decennium eerder zijn dan is afgesproken in het Akkoord van Parijs.

Het bruiswatertoestel Spirit van SodaStream is gecertificeerd als koolstof reducerend door Carbon Trust. Deze certificering toont aan dat SodaStream zich blijft inzetten voor het milieu en duurzaamheid. De belangrijkste actiepunten en opportuniteiten om de totale CO2-voetafdruk te verminderen werden door de certificering in kaart gebracht.

Lokaal verzamelen van plastic afval

De kantoren van SodaStream zijn omwille van de coronamaatregelen al langere tijd gesloten. Op Earth Day (22 april a.s.) roept SodaStream de thuiswerkende medewerkers op om deel te nemen aan opruimacties in hun buurt. Alles binnen de mogelijkheden van de lokale coronabeperkingen.

In België en Nederland zullen medewerkers van SodaStream plastic afval verzamelen in de omgeving van hun woonplaats. Enkele SodaStreamers gaan per kano plastic afval opruimen in de kanalen van Breda. En 15 teams, met zo’n duizend deelnemende schoolkinderen in totaal, nemen het in verschillende gemeenten en steden in Nederland – van Groningen tot Valkenswaard – tegen elkaar op in een grote plastic-opruimwedstrijd.

SodaStream werkt eveneens samen met PangeaSeed Foundation, een non-profit organisatie voor het behoud van de oceanen, en doet een schenking aan de milieueducatie en bewustwordingsinspanningen van de Foundation.