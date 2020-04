Het is weer Earth Day vandaag! Het thema van dit jaar is 'climate action'

Wereldwijd is het ieder jaar op 22 april Earth Day . Vandaag is het weer zover en het thema van 2020 is 'Climate Action'. Het is alweer de 50e keer dat er bij deze dag wordt stilgestaan. Door dit jaarlijks te doen wil de organisatie ons bewuster maken van ons gedrag en de impact die dit heeft op de aarde. In de Verenigde Staten worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd rondom Earth Day. Logischerwijs vinden die dit jaar allemaal online plaats.

Digitale Earth Day met als thema 'Climate Action'

Nu het niet echt de bedoeling is om massaal te protesteren of met z'n allen de natuur in te trekken, gaat Earth Day digitaal. Het thema blijft 'climate action' omdat we volgens de organisatie voor enorme uitdagingen staan de komende jaren om de gevolgen van klimaatverandering terug te dringen. Om onze aarde leefbaar te houden voor volgende generaties blijft Earth Day ieder jaar op 22 april terugkomen. In Nederland brengt de Stichting Dag van de Aarde ieder jaar Earth Day onder de aandacht.

Wereldwijd digitaal in actie komen

Vandaag hoopt de organisatie van Earth Day dat we wereldwijd massaal digitaal in actie komen en onze stem laten horen. Er worden online lezingen gegeven, er zijn documentaires te zien en optredens. Allemaal bedoeld om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van wat we zelf kunnen doen voor de aarde. En hoewel alles nu digitaal plaatsvindt blijft het doel van de organisatie hetzelfde: "To mobilize the world to take the most meaningful actions to make a difference. No matter where you are, you can make a difference. And you're not alone, because together, we can save the Earth."