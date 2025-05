AI Agents: Hoe kunstmatige intelligentie elke kantoorbaan verandert

AI-agents zijn geen toekomstmuziek meer – ze zijn nu al actief binnen bedrijven en nemen werk uit handen, communiceren met collega’s, koppelen systemen en voeren zelfstandig taken uit. In het nieuwe boek “AI Agents” leggen AI-experts Remy Gieling en Job van den Berg uit hoe deze technologie kantoorwerk radicaal verandert – niet binnen jaren, maar binnen 24 maanden.

Een praktische gids voor iedere professional

Het boek is het vijfde in de reeks van AI.nl en biedt een scherpe, toegankelijke analyse van de AI-revolutie die nu op gang komt. Gieling en Van den Berg reizen de wereld over – van Silicon Valley tot China – om van dichtbij te zien hoe bedrijven wereldwijd AI inzetten. Die kennis vertalen ze in praktische inzichten voor de Nederlandse markt.

Je leest in het boek onder andere:

Wat AI agents precies zijn – en waarom ze krachtiger zijn dan co-pilots zoals ChatGPT of Copilot.

Hoe bedrijven als Heineken, NN Group, ABN AMRO en Flexport al AI-agents inzetten.

Wat Tim Zaman (OpenAI) zegt over de toekomst van werk.

Hoe je zelf AI-agents kunt gebruiken – zonder technische achtergrond.

Nieuwe skills voor een nieuw tijdperk

Volgens de tech-topman van Visa krijgt elke medewerker binnenkort 8 tot 10 AI-agents onder zich. De vaardigheid om deze agents aan te sturen – ook wel “agent orchestration” genoemd – wordt daarmee misschien wel dé belangrijkste skill van deze tijd. Net als het leren omgaan met computers in de jaren ’90, wordt werken met AI-agents de nieuwe standaard.

De impact: sneller, slimmer en efficiënter werken

Organisaties die AI-agents op schaal inzetten zien nu al:

25% meer samenwerking,

27% hogere productiviteit,

32% meer medewerkerstevredenheid,

en 33% minder werkdruk.

Toch is er nog veel onbegrip. Dit boek helpt professionals, managers en organisaties om concreet aan de slag te gaan met deze technologie. Geen hype, maar hands-on toepasbare strategie.

Het boek bestellen?

Het boek AI Agents is nu beschikbaar via ai.nl.

“AI is de grootste transformatie die deze generatie managers gaat meemaken. AI-agents geven organisaties superkracht. Wie nu niet in beweging komt, mist de boot.” – Sven Sauvé, CEO RTL Nederland

“Dit boek helpt je navigeren in een wereld waarin mens en machine samenwerken aan ongekende mogelijkheden.” – Michiel Muller, CEO Picnic