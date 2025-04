Google introduceert A2A: AI-agents die eindelijk samenwerken

Google heeft een nieuw initiatief gelanceerd dat een grote stap vooruit betekent voor de toekomst van AI en digitale assistenten: A2A, oftewel “Agents to Agents”. Deze open standaard maakt het mogelijk voor AI-agents van verschillende partijen om met elkaar te communiceren en samen te werken — een ontwikkeling die veel verder gaat dan wat we tot nu toe kennen van voice assistants of chatbot-integraties.

Een nieuw AI-ecosysteem

Tot nu toe opereren AI-tools vaak in silo’s. Je hebt een bot voor je e-mail, een tool voor je agenda en weer een andere voor je boekingen. Maar wat als al die agents met elkaar konden praten, afspraken maken, en zelfstandig taken overdragen? Dat is precies wat Google voor ogen heeft met A2A. Door middel van een open en interoperabel framework kunnen AI-agents voortaan:

• Met elkaar communiceren via een standaardprotocol

• Samen complexe taken uitvoeren over meerdere domeinen

• Zelfstandig onderhandelen over wie wat doet

Een agent die bijvoorbeeld een reis plant, kan automatisch coördineren met je agenda-agent, je financiën checken en zelfs je smart home aanpassen bij vertrek.

Open source en schaalbaar

Wat A2A extra interessant maakt, is dat Google het framework openstelt voor andere partijen. Dat betekent dat developers, bedrijven en platformen hun eigen agents kunnen ontwikkelen die compatibel zijn met A2A. Daarmee legt Google de basis voor een echt AI-agent ecosysteem, waarin samenwerking centraal staat — ongeacht wie de agent heeft gebouwd.

De eerste implementaties zijn al zichtbaar via open agents, demo’s en GitHub-repositories, waarmee developers direct aan de slag kunnen.

De bredere context: waarom dit groot is

De introductie van A2A komt op een moment waarop AI verschuift van losse, generatieve modellen naar meer taakgerichte “agents” die zelfstandig kunnen handelen. Partijen als OpenAI (met hun GPT-agents), Anthropic (Claude), Meta en Microsoft experimenteren al volop met personal AI.

Waar A2A zich onderscheidt, is in de focus op interoperabiliteit. Geen gesloten systemen, maar een open standaard die samenwerking mogelijk maakt. Dit kan op termijn net zo invloedrijk worden als de introductie van protocollen als HTTPS of SMTP voor het internet.

Wat betekent dit voor gebruikers en bedrijven?

Voor eindgebruikers betekent het dat hun digitale assistenten slimmer en meer geïntegreerd worden. In plaats van alles apart te moeten vragen of instellen, regelen agents het onderling.

Voor bedrijven opent A2A de deur naar:

• Nieuwe AI-diensten die samenwerken met bestaande systemen

• Snellere ontwikkeling van agent-based workflows

• Meer controle over eigen AI-ecosystemen, zonder afhankelijkheid van één partij

Conclusie

Google’s A2A is misschien nog in de beginfase, maar het legt de fundering voor een toekomst waarin AI-agents net zo vanzelfsprekend samenwerken als apps op je smartphone dat nu doen. Voor developers én gebruikers is dit het begin van een nieuw tijdperk in AI — eentje waarin samenwerking, autonomie en open standaarden centraal staan.

Meer info over A2A is te vinden via de officiële blogpost van Google.

Fotocredits: Adobe Stock