Disney is er klaar mee: start rechtszaak tegen AI-Mickey

Disney en Universal tegen Midjourney

Beide merken hebben immers enorm veel personages om uit te putten. Er zijn allerlei voorbeelden aan de rechtbankpapieren toegevoegd: Yoda, WALL-E, Deadpool, Iron Man, Lightning McQueen, Aladdin, Spider-Man, Groot, Elsa from Frozen, the Guardians of the Galaxy, maar dus ook Star Wars-personages zoals Stormtroopers, Chewbacca, R2-D2 en C-3PO.

De timing van deze rechtszaak had niet beter gekund, want Midjourney staat op het punt om een videotool beschikbaar te maken. Waar andere videotools met AI, zoals Google Veo en Sora, allerlei ingebouwde mogelijkheden hebben om te zorgen dat er geen bekende personages kunnen worden nagemaakt, heeft Midjourney dat niet. Dit wordt ook benoemd in de aanklacht van Disney en Universal, waarbij het aangeeft dat het waarschijnlijk, nu het de tool uitrolt, alleen maar nog meer rechten aan zijn laars lapt.

Het is voor het eerst dat zo’n grote rechtszaak wordt opgezet tegen AI, al is er vanuit Hollywood wel al veel langer protest tegen AI. Soms heel letterlijk, soms vooral online, maar het is duidelijk dat niet alleen acteurs en actrices zich zorgen maken over de toevoeging van AI aan films. Nu gaan ook grote filmhuizen zich ermee bemoeien en dat maakt het interessant. Er wordt namelijk ook gedacht dat die filmmaatschappijen juist AI willen inzetten. Nu wil deze rechtszaak niet zeggen dat het niet gebeurt, maar het zal voor acteurs en actrices goed voelen dat er in ieder geval niet volledig met AI-bedrijven in zee wordt gegaan. Midjourney heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.