Viral: waarom Leonardo AI een enorme hit is

We hebben de nodige kunst-generatietools op basis van kunstmatige intelligentie al gezien. Dall-E, Midjourney… Maar we zien nu weer een andere variant de kop opsteken, namelijk Leonardo AI. Dit is wat het inhoudt en waarom het zo viral gaat momenteel.

Leonardo AI Leonardo AI wordt door veel mensen het betere, gratis Midjourney genoemd. Het heeft echter een aantal extra’s, zoals de mogelijkheid om tussen verschillende AI-modellen te kiezen. Op die manier krijg je er vaak weer een heel ander beeld uit, zoals je kunt zien in het onderstaande voorbeeld dat we hebben gemaakt: bij het ene model is een tijger met een cowboyhoed op heel anders dan bij het andere. Zo kun je kiezen uit Luma, Deliberate 1.1, Leonardo Creative en Stable Diffusion. Dat is een interessante bijkomstigheid uit meer oogpunten dan slechts het kunnen maken van origineel beeld. Zo krijg je door op een model te klikken wat meer informatie over het model en wat voorbeelden, waardoor je de verschillen leert herkennen. Je kunt er dan voor kiezen om een afbeelding te genereren met dat specifieke model, en later kun je ook met een dropdownmenu andere modellen kiezen. Daarnaast kun je ook instellen hoe groot je wil dat je beeld is, hoeveel beelden je wil genereren en nog wat andere dingen. Je hebt dus vrij veel mogelijkheden om je beelden aan te passen en helemaal naar jouw wens te maken.

AI-art Je vindt deze tool op Leonardo.AI waar je jezelf kunt inschrijven en daarna meteen aan de slag kunt. Je krijgt wanneer je begint al honderden ‘tokens’ en elke keer een beeld genereren kost een paar tokens. De afbeeldingen die deze app maakt zijn prachtig: enorm kleurrijk, speels en duidelijk met videogames als inspiratie. Maar natuurlijk valt of stat het succes ook wel met de prompts die je invoert. En daar begrijpt ie je wel eens wat minder goed. Een paarse hagedis op een zebra ging bij ons bijvoorbeeld helemaal niet goed en later bij een gewone paarse hagedis bleven we maar beestjes krijgen die twee hoofden op elkaar hadden: vreemd. Echter is dit ook waar Leonardo.AI zich onderscheidt van de rest: je kunt na het maken van je afbeelding ook een soort Photoshop openen die Leonardo aanbiedt. Hiermee kun je je beeld nog van filters voorzien of wat dingen weghalen: het is aan jou. Je kunt hierdoor nog makkelijker een nieuw kunstbeeld genereren dat precies is wat jij wil. In het verlengde daarvan is er nog een toffe mogelijkheid, want hij doet er ook een beetje Lensa bij: je kunt zelf namelijk een bergje afbeeldingen uploaden waarmee je dan je eigen model kunt maken dat de tool gebruikt als je in de toekomst andere beelden probeert te genereren. Je kunt je model ook weer met anderen delen, zodat zij hem kunnen gebruiken.

Kunstenaars niet blij Wederom is dit een app waar veel kunstenaars niet op zitten te wachten. Zij vinden het niet alleen vervelend dat de AI hun werk gedeeltelijk overneemt, maar ook dat er waarschijnlijk is getraind met kunst van die artiesten zonder dat ze hiervoor geld hebben gezien. Er lopen verschillende rechtszaken en acties rondom dit gegeven, bijvoorbeeld richting Dall-E en Midjourney. Om die reden heeft Adobe een nieuwe AI-kunstgenerator in de maak die volgens het bedrijf op een eerlijke manier is getraind. Hoe deze discussies zich verder zullen ontwikkelen, dat moeten we nog maar zien. Tot die tijd kun je met de AI en de prompts spelen zoveel je wilt, of nou ja, tot je tokens op zijn. Let wel op met wat je allemaal in dit soort tools doet en welke gegevens ze allemaal van je nemen.