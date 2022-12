​De populaire Lensa-app kent ook zijn gevaren

Enkele dagen geleden lieten we zien wat de magie van Lensa is. Het idee dat kunstmatige intelligentie leert hoe je hoofd eruitziet en hier vervolgens mee aan de haal gaat, dat is erg bijzonder. Maar, is het niet ook een beetje gevaarlijk? Zeker wel.

Ook bij Lensa is dat het geval. Je kunt weliswaar prachtige magische avatars laten maken waarvoor je ook betaalt: de app neemt iets meer van je dan alleen je euro’s. De app is er niet geheimzinnig over, want het staat in het privacybeleid, maar we weten allemaal dat niemand dat leest. Gelukkig zijn er zeldzaamheden die dat wel doen en die laten dan ook weten dat de app erg veel toestemming van je krijgt wanneer jij achteloos de app in gebruik neemt.

Het gevaarlijke aan dit soort apps is dat ze vaak viral gaan door social media. In dit geval ook: beroemde mensen begonnen hun Lensa-portretten te delen sinds de Magic Avatar-functie eind november live ging en toen ging het balletje al snel rollen. Miljoenen mensen gebruiken de app ineens, terwijl die al sinds 2018 bestaat. Het komt door die nieuwe functie die inderdaad heel bijzonder en tof is, maar juist omdat beroemdheden er reclame voor maken zou je denken dat het allemaal veilig is en dat is het dus niet per se. Je tekent wel je rechten weg door de AI aan het werk te zetten.

In de algemene voorwaarden staat dat je licentie verleent om jouw content te gebruiken, maar ook te wijzigen. Die licentie verstrek je ook meteen voor altijd en is overal ter wereld zonder dat je royalties mag vragen inzetbaar. Dat is nogal wat: je zou dus theoretisch gezien je door kunstmatige intelligentie aangepaste gezicht ergens op de website van Lensa kunnen tegenkomen, zonder dat je daar iets tegen kunt doen.

Lensa-app

Daarnaast is het, zoals we ook al opmerkten, wel een app die een nogal zwoel beeld van je kan neerzetten. Hoewel dat voor volwassenen die dat leuk vinden natuurlijk prima is, is dat wat gevaarlijker wanneer het gaat om bijvoorbeeld kinderen of tieners. Het lijkt ook vooral bij vrouwen voor te komen, waardoor Lensa door menig persoon als seksistisch wordt weggezet. We kunnen ze geen ongelijk geven: de bovenstaande foto's zijn niet gemaakt op basis van topless of naakte selfies...

Die combinatie maakt het nog vervelender voelen dat Lensa blijkbaar heel veel met je beeld mag doen. Immers geeft dit beeld toch een beetje een vertekend wel, euh, beeld van waar je voor staat en dat is niet voor iedereen even prettig. Stel bijvoorbeeld dat je streng gelovig bent en ineens met een diep decolleté wordt afgeschilderd. Het zal voor velen een extra reden zijn om deze app links te laten liggen.

Hoewel het zeker niet zo is dat je door Lensa te downloaden allemaal hackers op je telefoon krijgt, of dat je gegevens naar een zolderkamertje ergens in Rusland wordt gestuurd, is het zeker wel iets om over na te denken wanneer je Lensa wil gaan gebruiken. Hoe belangrijk vind je het dat de foto’s die het systeem maakt ook daadwerkelijk van jou blijven? Is je antwoord ‘heel belangrijk’, dan is het misschien beter om Lensa links te laten liggen en bijvoorbeeld zelf enthousiast met Photoshop in de weer te gaan of het te vragen aan iemand die verstand heeft van digitale kunst.