Je kunt vanaf nu Instagram-posts klaarzetten op Instagram zelf

Op dit moment kan het alleen nog als je ‘Creator’ of een bedrijf bent op Instagram. Dan kun je je post voor je wall alvast klaarzetten en dat betekent dat je bij wijze van spreken elke maand een paar uur kunt vrijmaken om vast alle posts klaar te zetten. Verder heb je er dan geen omkijken naar: hoewel, het is natuurlijk ook belangrijk om interactie met je publiek te hebben. Echter hoef je je niet meer zorgen te maken dat je te laat op de dag post, want je kunt ze nu makkelijk klaarzetten op Instagram zelf.

Je kunt met de nieuwe functie niet alleen posts voor de wall klaarzetten, maar ook Reels en carousels. Op zich kun je dus heel veel, maar we missen wel een belangrijke factor: Stories. Het is niet mogelijk om een Story klaar te zetten, waardoor je alsnog zal moeten zorgen dat je op een bepaald tijdstip vrij bent om te posten. Toch is het al een hele sprong voorwaarts: het ‘roosteren’ van posts op Insta kon altijd alleen via apps van derden.

Social media-posts plannen

Liever een keer in de twee maanden omkijken naar je Instagram? Hoewel dat zeker niet wordt geadviseerd, omdat je wel relevant wil blijven, is het wel mogelijk. Instagram staat je toe 75 dagen van te voren posts, Reels en carousels te preppen. Voor livevideo’s was dat al 90 dagen. Wil je het eens proberen, dan kun je als je een bedrijfs- of Creatoraccount hebt een post maken zoals je dat altijd doet, naar geavanceerde instellingen gaan en dan klikken op ‘Schedule this post’. Je kiest vervolgens zelf een datum en een tijd en je kunt je creatie klaarzetten voor een later moment.

Je ziet al je geplande posts in het ‘geplande posts’-gedeelte, zodat je eventueel nog aanpassingen kunt doen. Heb je de nieuwste Instagram-app-update gedownload en kun je het nog niet, dan heb je waarschijnlijk geen Creator- of bedrijfsaccount. Geen man overboord: je kunt alsnog posts klaarzetten door bijvoorbeeld Buffer of Planoly te gebruiken, wat apps zijn die buiten Instagram om dingen kunnen plaatsen op je Insta. Toch is het wel de bedoeling dat iedereen het straks kan, maar wanneer weten we nog niet.