​Posts klaarzetten kan straks binnen Instagram

Er zijn momenten die het allerbeste zijn om een post op Instagram te plaatsen. Je krijgt dan de meeste engagement en het is dus heel handig om op dat moment even wat tijd in te roosteren om je Instagram-profiel weer even bij anderen onder de aandacht te brengen. Alleen zal je het altijd zien: je hebt een drukke dag gehad en denkt pas om 12 uur als je in bed ligt aan het maken van een Instagram-post. Niet handig. Tenminste: nu niet. Instagram zou werken aan een manier om posts vast klaar te zetten voor een later moment.

Instagram-posts klaarzetten Je kon Live-video’s al inroosteren, namelijk maximaal 90 dagen van te voren, maar nu is dat ook van toepassing op andere berichten. Op dit moment test Instagram de mogelijkheid om een bericht alvast klaar te zetten onder een klein percentage van het wereldwijde aantal gebruikers. Het zou vooralsnog wel alleen gaan om de berichten in het grid, dus geen berichten in Stories. Je gaat als volgt te werk: je maakt een post die op je wall komt te staan. Als je alle aanpassingen hebt gedaan en hem wil plaatsen, dan scroll je naar beneden bij de opties zoals mensen taggen en een locatie toevoegen. Daar staat ‘geavanceerde instellingen’ en daar is ook de optie om het bericht klaar te zetten. Je hoeft dan alleen nog een datum en tijd te kiezen en je post verschijnt niet direct, maar op het moment naar keuze. Handig!

Testfase Het gaat natuurlijk nog om een testfase, dus het kan voorkomen dat je nog niet aan de beurt bent om je posts klaar te zetten. Check vooral of je de meest recente versie van de app hebt gedownload en probeer het dan nog eens. Lukt het nog steeds niet? Geen nood, er bestaan namelijk al langere tijd apps om je Instagram-posts in te roosteren. Het gaat niet via Instagram zelf, maar via apps zoals Planoly en Buffer. Op die manier kun je wanneer het jou uitkomt Instagrammen, terwijl je toch de meest effectieve momenten van communicatie kunt uitkiezen. Niet vergeten om te melden wanneer het om een gesponsorde post gaat he? Succes!