​Viral op Instagram: Lensa, selfiekunst door AI

Lensa AI heeft een nieuwe mogelijkheid en dat hebben we geweten. De ‘Magic avatar’-optie die sinds 21 november live is, vindt gretig aftrek. Dat zien we op social media: Instagram staat inmiddels vol met de prachtige, kunstzinnige selfies die op basis van een foto van de gebruiker een flinke upgrade krijgen met kunstmatige intelligentie.

Lensa Lensa is een app gemaakt door Prisma AI en deze gaat nu volledig viral. Het maakt ook wel geweldige, kunstzinnige selfies waar je normaal voor naar een digitale artiest zou moeten gaan en aanzienlijk meer moet betalen. Prisma AI heeft indrukwekkende technologie gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld ook de achtergrond bij je selfie in een handomdraai aanpassen of retoucheringen doen. Dat is echter niet de functie die nu zo super-viral gaat: dat is namelijk die ‘Magic avatar’. Je selecteert 10 tot 20 selfies van jezelf, je betaalt een paar euro (voor 100 AI-gegenereerde foto’s betaal je 3,49 euro) en je wacht even: wij moesten drie kwartier wachten voordat de app klaar was met de tien kiekjes die we hadden geselecteerd. Je krijgt honderden kunstwerkjes die volgens Prisma veel verder gaan dan slechts een filter of een effect. Elke avatar is vanaf nul gemaakt, waarbij de AI wel jouw hoofd (op basis van je ingestuurde selfies) in gedachten houdt. Hij leert dus je hoofd heel snel kennen en gaat vervolgens als een wervelwind aan de slag om je nieuwe en zeer kunstzinnige selfies te maken.

Kunstmatige intelligentie Een profielfoto gemaakt door kunstmatige intelligentie, maar toch ook weer van jou. Het is een bijzondere innovatie die veel mensen kan helpen aan een leuke nieuwe profielfoto voor WhatsApp, TikTok, Instagram, hun werk-Microsoft-account en ga zo maar door. Het voordeel is dat het geen foto is, het is kunst, dus het is een iets ‘veiligere’ optie dan met de billen bloot moeten door een foto van jezelf te plaatsen. Let op: zorg wel dat je na een paar dagen je abonnement opzegt: anders moet je er 30 euro voor betalen (wat de app kost per jaar) . En dan nog moet je geld betalen om die speciale selfie-functie te gebruiken, dus als je het gewoon een keer voor de leuk wil gebruiken, let dan op dat je op tijd opzegt.