​Instagram: Je moet nu video maken om leeftijd te verifiëren

Kunstmatige intelligentie

Het is niet zo dat een medewerker van Instagram de hele dag selfievideo's zit te kijken. Kunstmatige intelligentie kan herkennen hoe oud iemand ongeveer is, gebaseerd op allemaal beelden die het is gevoed van mensen van allerlei leeftijden. Zo weet hij waaraan hij kan herkennen hoe oud iemand is.

Die software heeft Instagram niet zelf bedacht, want die is gemaakt door Yoti. Dit bedrijf is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Je uploadt je foto naar het systeem (dat gewoon binnen Instagram actief is) en vervolgens bekijkt de kunstmatige intelligentie deze. Instagram-moederbedrijf Meta geeft aan dat de verwerking van deze video’s anoniem gebeurt en de selfievideo wordt meteen na de controle verwijderd. Het gaat niet om gezichtsherkenning, maar echt om alleen bepaalde kenmerken uit het gezicht halen om te beoordelen welke leeftijd iemand heeft.