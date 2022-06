Instagram checkt je leeftijd met een gezichtsscan en AI

Maar misschien ook een beetje door TikTok dat veel gedoe heeft omdat er zoveel jonge kinderen op te vinden zijn, ziet Instagram in dat het wel belangrijk is om daar iets mee te doen. Alleen is het de vraag of het publiek dit wel ziet zitten. Veel mensen vrezen voor hun privacy als steeds meer bedrijven een gezichtsscan maken en dus heel belangrijke biometrische gegevens in handen kunnen hebben. Een wachtwoord met nummers of letters kun je veranderen, je gezicht verander je iets minder makkelijk, naast dat je je moet afvragen of je dat ooit zou willen.

Het is vooral bij kinderen belangrijk dat er wordt gecheckt hoe oud ze zijn, want onder de 13 jaar mag je Instagram niet gebruiken. Instagram maakt voor deze check gebruik van een bedrijf genaamd Yoti, dat AI ontwikkelde om door middel van een gezichtsscan te checken hoe oud je bent. Dat is een flinke stroomversnelling, want tot 2019 vroeg Instagram helemaal niet hoe oud je was en bevestigde Instagram het ook op geen enkele manier.

Daarom introduceert Instagram twee nieuwe opties: de gezichtsscan en een sociale optie. Bij die laatste worden drie volgers gevraagd om te bevestigen hoe oud ze zijn. Deze volgers moeten boven de 18 zijn. Dat is natuurlijk een veel minder waterdicht protocol, maar je kunt je afvragen of je echt een hele gezichtsscan wil laten maken.

Eerder gebruikte Instagram een methode waarbij mensen hun identiteitsbewijs moesten insturen om hun leeftijd te bewijzen. Nu is dat ook niet bepaald ideaal, want een identiteitsbewijs bevat ook veel informatie die zeker niet iedereen hoeft te weten.

Yoti

Aan de andere kant is Yoti wel een vertrouwde leverancier: in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikgemaakt van deze technologie door overheden. De AI kan zien hoe oud je bent aan bepaalde signalen, al is het onduidelijk welke signalen dit zijn. Een slappere huid, rimpels, wallen? Ben je nieuwsgierig hoe oud de software jou schat, dan kun je dat op de Yoti-website testen. Mocht je een zwarte vrouw zijn, dan is de kans het grootst dat de software ernaast zit. Hier heeft Yoti namelijk het meest moeite mee, maar in totaal zou de software in 98,89 procent van de gevallen goed zitten in het raden of iemand onder de 18 of onder de 25 is.

Natuurlijk kan dit systeem ook omzeild worden. Je kunt natuurlijk gewoon iemand anders vragen om zijn gezicht te laten scannen. Vergis je echter niet, want Instagram heeft ook zo zijn maniertjes om dingen te checken. Via een systeem checkt het bijvoorbeeld de verjaardagsberichten van gebruikers en de leeftijd van mensen waarmee ze veel interactie hebben. Kortom, het arsenaal aan controlerende wapens waarmee Instagram komt om te zorgen dat er geen te jonge mensen op het platform komen, is flink. Alleen moet je daarmee dus ook iets opgeven dat veel mensen veel te waardevol vinden voor slechts een social medium.