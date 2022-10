Nieuwe AI-tool voegt weer kleur toe aan zwart-witfoto's

Heb je mooie zwart-witfoto’s, maar wil je daar juist wat kleur aan toevoegen? Daar hoef je niet moeilijk voor te doen: de tool Palette.fm helpt je door middel van kunstmatige intelligentie. Zo breng je iets meer leven in zwart-witfoto’s van vroeger.

Van zwart-wit naar kleur Als je de film They Shall Not Grow Old hebt gezien, dan weet je dat er inmiddels geweldige manieren zijn om zwart-witbeelden weer kleur te geven. Nu gaat het in die Peter Jackson-film zelfs om bewegende beelden, maar wil je zelf thuis ook zoiets doen met foto’s, dan kan dat vanaf nu. Het werkt gedeeltelijk zoals Dall-E: er wordt weliswaar automatisch kleur toegevoegd aan de oude foto: je kunt ze door een tekstuele aanwijzing te geven verfijnen. De Zweedse Emil Wallner is het brein achter Palette.fm, een gratis webtool die je vrij kunt gebruiken om je zwart-witfoto’s kleur te geven. Je kunt een specifiek filter kiezen of in tekst aangeven wat er anders kan. Dat werkt allemaal via kunstmatige intelligentie en deeplearning, waarbij er in eerste instantie door de AI wordt gegokt wat welke kleur moet krijgen. Dat doet hij niet onverdienstelijk, maar soms neemt hij bijvoorbeeld een vloer mee die beter wit of een andere kleur kan zijn. Via tekst kun je hem dan op het goede pad zetten.

Kunstmatige intelligentie Het leuke is dat de tool ook aan je teruggeeft wat hij denkt te zien op een foto. We namen om het te testen een foto van een Amerikaanse stad met brug en water. De AI geeft aan: ‘rain, sewage, dock, skies, storm, bridge, cityscape, tie, and city. Black and white.’ Daar heeft hij het zeker goed. Vervolgens kun je die tekst zelf wat aanpassen en er een eigen draai aan geven, zoals rode wolken. Het leuke is dat het niet altijd meteen goed gaat, waardoor je zelf een beetje wordt gedwongen om toch nog wat meer te tweaken. Klinkt omslachtig, maar stiekem maakt het creativiteit los. Het is erg makkelijk om zelf uit te proberen: je surft naar palette.fm en je gooit je foto in de pagina. Je hoeft geen account aan te maken, geen reclames te kijken: hij gaat meteen voor je aan de slag. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er bepaalde betaalde opties inkomen, maar op dit moment is het nog helemaal gratis.

Creatief met je foto's Als je dus nog mooie zwart-witfoto’s hebt, dan is dit je kans om te kijken of je daar meer uit kunt halen. Of als je gewoon nieuwsgierig bent wat kunstmatige intelligentie erin ziet. Het is bovendien een leuk spel met jezelf om precies de juiste invoer in tekst te geven om exact de kleuren te krijgen op de plekken waar jij ze wil hebben. Pas wel op: je bent er zo uren mee bezig: heerlijk.