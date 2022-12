Tijdreizen dankzij kunstmatige intelligentie met Stable Diffusion

Is het leven maar een simulatie? Wel als je Stelfie the Timetraveller bent. Hij heeft door beeldsynthese via het programma Stable Diffusion een hele tijdreis gesimuleerd. Zo was hij bij de bouw van de piramides in Egypte en bezocht hij Troje toen er een zeer bekend houten paard naar binnen werd gerold. Het leuke is dat hij alles in selfie-vorm doet, waardoor het echt de moderne wereld gecombineerd met de oude wereld is. Bedankt AI.

Tijdreiziger Stelfie Stelfie runt een succesvol social media-account waarop hij zijn ‘tijdreizen’ deelt. Hij maakt er bovendien grappige captions bij, waardoor het nog interessanter is. Het is echter niet gewoon een slimme photoshopper, het is iemand die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Er komen geen acteurs of Photoshop aan te pas: alles wat je ziet (inclusief Stelfie zelf) is computergegenereerd. Dat is nog eens een plottwist. Het is dus niet de AI-kunstenaar die je op de foto’s ziet, het is een personage dat OOK wederom door het programma Stable Diffusion en wat extra tweaks is gemaakt. Helemaal fotorealistisch.

Stable Diffusion Stable Diffusion is een deep learning beeldsynthesemodel. Je kunt er met behulp van een tekstingeving, zoals we ook kennen van Dall-E, een beeld door krijgen. Leg je daar nog een laagje aanvullende tech op, zoals Dreambooth, dan kun je je eigen personage invoegen in het beeld. Zo kan Stelfie het ene moment wordt achternagezeten door een mammoet en vervolgens met Leonardo da Vinci hangen. Soms reist hij zelfs naar de toekomst, zoals dat moment waarop hij naar Mars ging.

De artiest geeft aan dat hij een combinatie van Stable Diffusion 1.5, een aangepast AI-model voor het landschap en dan nog een aangepast AI-model getraind op het gezicht van Stelfie (via Character Creator). Hij doet dat trouwens niet per se voor een goed doel om de mensheid te vertellen beter met de wereld om te gaan, wat een nogal populair thema is. Hij gooit het over een andere boeg: hij verkoop zijn beelden als NFT’s. Iets wat door sommige mensen door de flinke computerkracht die ervoor nodig is zelfs wordt gezien als het tegenovergestelde van duurzaam.

Nieuwe social mediahit? Aan de andere kant: je hoeft die NFT’s niet te kopen, je kunt ook gewoon genieten van de beelden die op Twitter verschijnen. Het is een wederom een manier om te laten zien hoe ver kunstmatige intelligentie al is, maar ook een voorbeeld van hoe je hele werelden kunt simuleren, zonder dat het er nep uitziet of je op een andere manier uit die alternatieve realiteit haalt. Het kan zomaar een gat in de markt zijn voor mensen die op zoek zijn naar social media-faam: je kunt er immers de gekste dingen en series mee maken. We hopen vooralsnog dat Stelfie nog vele avonturen zal beleven, want het blijft een grappige plottwist dat zelfs Stelfie zelf eigenlijk helemaal niet bestaat.