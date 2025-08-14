5 smarthomeproducten die we graag van Apple willen

Er gaan geruchten dat Apple zich veel meer wil richten op smarthomeproducten. Zo zou het zelfs een klein robotje in de maak hebben. Daarnaast wil het met camera’s komen, zo stellen de geruchten. Dit zijn 5 smarthomeproducten die wij graag van Apple willen.

Apple Garden

Als er iets is dat de overleden Apple-oprichter Steve Jobs prachtig zou eren, dan is het wel een gadget voor je in de tuin. Het zou tof zijn als het een systeem was dat kon zorgen dat je planten automatisch water kregen (misschien vanuit een groter reservoir dat je af en toe aanvult), en wat je kan helpen om ook qua zon of schaduw je planten mooi te houden. In de Woning-app kun je zien hoe goed de planten erbij staan, eventueel met behulp van een camera.

Apple Beamer

Apple heeft zijn eigen streamingdienst, dus waarom zou het niet met een beamer komen waarmee je een soort thuisbioscoop kunt maken, die je in de zomer bovendien kunt verplaatsen naar de tuin of naar een tent? Een beamer van Apple zou betekenen dat je snel met je iPhone connectie kunt maken om te streamen wat je maar wil. Heel sfeervol, een kleine beamer om overal waar je gaat en staat content te streamen. Of, om het heel saai te maken: bijvoorbeeld ook een presentatie te laten zien op werk. Multifunctioneel.