5 smarthomeproducten die we graag van Apple willen

Er gaan geruchten dat Apple zich veel meer wil richten op smarthomeproducten. Zo zou het zelfs een klein robotje in de maak hebben. Daarnaast wil het met camera’s komen, zo stellen de geruchten. Dit zijn 5 smarthomeproducten die wij graag van Apple willen.
Als er iets is dat de overleden Apple-oprichter Steve Jobs prachtig zou eren, dan is het wel een gadget voor je in de tuin. Het zou tof zijn als het een systeem was dat kon zorgen dat je planten automatisch water kregen (misschien vanuit een groter reservoir dat je af en toe aanvult), en wat je kan helpen om ook qua zon of schaduw je planten mooi te houden. In de Woning-app kun je zien hoe goed de planten erbij staan, eventueel met behulp van een camera.
Apple heeft zijn eigen streamingdienst, dus waarom zou het niet met een beamer komen waarmee je een soort thuisbioscoop kunt maken, die je in de zomer bovendien kunt verplaatsen naar de tuin of naar een tent? Een beamer van Apple zou betekenen dat je snel met je iPhone connectie kunt maken om te streamen wat je maar wil. Heel sfeervol, een kleine beamer om overal waar je gaat en staat content te streamen. Of, om het heel saai te maken: bijvoorbeeld ook een presentatie te laten zien op werk. Multifunctioneel.
Je ziet het wel eens in films, iemand die tegen zijn spiegel praat en dan ook echt antwoord krijgt. Je kunt zelf een slimme spiegel maken door slim bezig te gaan met tech, en er zijn er ook wel een paar te koop, maar Apple lijkt toch heel makkelijk zijn iPhone in een soort spiegel te kunnen maken? Dan kom je ‘s ochtends uit je bed, vertelt AI (we blijven hopen) dat je je tanden wat langer moet poetsen, wat voor weer het wordt en geeft het ook vast weer wat het belangrijkste nieuws van het moment is. FaceID kan herkennen wie er voor de spiegel staat en je kunt dan ook meteen je persoonlijke agenda even doornemen voor de dag.
Apple houdt zich al jaren bezig met het zo veilig mogelijk toegang verschaffen tot zijn telefoons en tablets, waarom zouden ze dat niet uitbreiden naar de voordeur? Er zijn natuurlijk al veel bedrijven die slimme deursloten maken, maar aangezien je die toch vaak bedient en opent met een iPhone, zou het toch veel logischer zijn als Apple zelf met zoiets op de proppen kwam.
Oke, oke, het is een wat verregaande optie, maar slaap is zo belangrijk voor zowel het lichaam als de geest, dat het ons eigenlijk niet eens zo heel gek lijkt voor Apple. Een slim bed dat allerlei dingen van je bijhoudt terwijl je slaapt, en dat zich misschien wel kan aanpassen naar je houding om zo te zorgen dat je niet wakker wordt met een verrekte nek of een slapende arm. Het zal een dure gadget zijn, maar we hebben net een VR-bril van 3.500 dollar gezien en er zou eerst mogelijk zelfs een auto worden gemaakt, dus dan kan een bed best, toch?