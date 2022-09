​IFA 2022: als het maar vouwt en buigt

De technologiebeurs IFA 2022 heeft het bewezen: we moeten als consumenten allemaal aan de vouwbare, buigbare en rolbare schermen. Zo hebben diverse merken gadgets getoond die geen stevig, strak glazen scherm hebben, maar juist flexibele varianten.

ThinkPad Fold X1 We hadden het kunnen weten: natuurlijk komt er in navolging van een smartphone die vouwbaar is ook een laptop die je op diezelfde wijze kunt gebruiken. Sowieso waren de laatste jaren hybride laptops steeds populairder aan het worden: het handige is dat je dankzij het speciale scharnier een soort dikke tablet van de laptop kunt maken, terwijl je er ook lustig op los kunt typen als je dat graag wil, zoals een gewone laptop werkt. Nu is het de beurt aan de volgende stap voor deze schootcomputers: vouwbare schermen. Lenovo presenteerde tijdens IFA de ThinkPad Fold X1, een laptop met een opvouwbaar oledscherm van maar liefst 16,3 inch. Ingeklapt houd je een laptop over met een scherm van 12 inch. Het is niet voor het eerst dat Lenovo met een laptop komt met een vouwbaar scherm, maar die van eerder was 13,3 inch en dus een stuk kleiner. Ook was dat eigenlijk nog een soort prototype: het nieuwe toestel heeft een mooi dun design en veel smallere schermranden. Dit is eigenlijk het apparaat dat Lenovo als eerste vouwbare laptop (of althans: laptop met vouwbaar scherm) had moeten onthullen. Het is trouwens wel een prijzig model: hij kost 2499 dollar (de Nederlandse prijs is nog niet bekend).

LG Flex Asus heeft ook een laptop geïntroduceerd met een opvouwbaar karakter, namelijk Zenbook 17 Fold. Het apparaat heeft een scherm van 17,3 inch en kan in het midden worden gevouwen. Zo kun je de laptop ook inzetten als een grote tablet, waardoor het een hybride laptop is met een interessante gimmick voor wat betreft de vouw. Deze laptop is rond de feestdagen in Nederland beschikbaar voor een fiks bedrag van 3699 euro. LG pakt het wat groter aan: dat komt met een televisiescherm dat flexibel is. Je kunt het niet oprollen en in een koker meenemen, maar wel is het een zeer gebogen scherm van 42 inch dat 20 verschillende buigingen kan doen, zodat je hem helemaal in de juiste hoek kunt neerzetten. Het apparaat heet LG Flex en je ‘flext’ hem door een knop op de afstandsbediening te drukken, waarna er een motortje aan het werk gaat om het scherm ook daadwerkelijk dieper of juist minder diep te laten buigen. Je kunt het ook handmatig doen, maar veel mensen zullen waarschijnlijk ‘veilig’ voor het motortje kiezen. Wat dit bijzondere toestel gaat kosten is nog onbekend.

Smartphones Qua telefoonaankondigingen was IFA 2022 wat rustiger. Zo zijn er geen nieuwe, vouwbare toestellen aangekondigd. Hiervoor nemen veel makers liever hun eigen momentje, zoals Samsung vorige maand met zijn nieuwe Galaxy Z Fold 4. En hoewel het niet vouwbaar is, liet JBL ons vorige week wel kennismaken met een nieuw product waar een scherm op zit: een oordopjescase. Maar die schermen zullen niet snel buigbaar worden. Bovendien vermaakt het publiek zich waarschijnlijk nog wel even met de nieuwe trend in laptops, al is het afwachten tot die wat goedkoper en daardoor gangbaarder kunnen worden. Meer weten over de bijzondere gadgets die we op de beursvloer zijn tegengekomen? Lees dan ook '15 opmerkelijke gadgets van IFA 2022'.