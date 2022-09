15 opmerkelijke gadgets van IFA 2022

IFA 2022 staat dit jaar in het teken van meerdere dingen. Televisies, witgoed en audio blijven belangrijk en groot, maar niet zo groot als andere jaren. Onze eerste indruk van IFA 2022 is dan ook te lezen in het artikel: IFA: kleiner, rustiger en opvallende afwezigen. Tijd voor een diepere duik, namelijk in de wereld van de opvallende gadgets. Daarin stelt IFA ook dit jaar niet teleur.

Gekste gadgets van IFA 2022

We spotten bijvoorbeeld de 'smartwatch' voor honden die we al eerder beschreven, alsook de schattige kattenrobot Maicat die je boven dit artikel ziet prijken. Er is echter meer te zien op IFA. Opmerkelijke gadgets van grote merken, maar ook een heleboel kleine aanbieders die de wereld hopen te veroveren met hun oplossing. Dat is namelijk waar het uiteindelijk om gaat op IFA: er is een probleem (hoe groot of klein ook) en daar kan veelal in technologie een oplossing voor worden gevonden.

Verisure ZeroVision

Heb je thuis een camera hangen om de boel in de gaten te houden als je er niet bent? Heel handig, maar wat als je een inbreker spot? Je kunt hem natuurlijk roepen door je camera en hem op die manier op de vlucht laten slaan. Echter zal je altijd zien: dan grijpt hij toch nog net even die dure ketting of autosleutel mee in in een kommetje bij de deur ligt. Met ZeroVision heb je als het ware een kleine rookmachine in huis. Hierdoor ziet de inbreker niets meer, waardoor het hem ook niet lukt om nog iets mee te grissen.