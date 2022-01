​De gekste gadgets van CES: honden-smartwatch en hartslaglamp

Naast de prachtige televisies van LG en Samsung en de ultrasmartwatch van Garmin, zijn er nog meer bijzondere aankondigingen gedaan rondom de consumentenelektronicabeurs CES. We nemen je deze week mee door de meest gekke gadgets die we tegenkomen.

Een smartwatch voor je hond Er zijn over het algemeen niet heel veel slimme gadgets voor huisdieren, behalve dan dat je natuurlijk een Apple AirTag aan je dier kunt bevestigen of een slimme voerbak kunt gebruiken. Invoxia komt nu echter met een soort smartwatch voor je hond. Het gaat niet om een horloge voor op zijn pootje (gelukkig…), maar om een halsband. Deze houdt bij hoe de ademhaling en de hartslag van de hond is. Het apparaat kost ongeveer 90 euro en er komt ook nog een abonnement van een tientje per maand bij als je de halsband wil kunnen opsporen met GPS (of handig wil gebruiken als je je hond meeneemt met hardlopen). Leuk detail: de hartsensoren zijn zo gemaakt dat het niet uitmaakt hoe harig je hond is: hij kan het toch aflezen dankzij radar.

Een weegschaal die je zenuwen meet Withings komt met een slimme weegschaal die meer kan meten dan alleen je gewicht. Hij kan hartfilmpjes maken, samenstelling per lichaamsdeel en: je zenuwen meten. Hij meet de activiteit in de zenuwen. Er wordt via electrodes een signaaltje door je lijf gestuurd en op basis daarvan wordt gekeken of de zenuwen nog wel in orde zijn. Zo niet, dan moet je toch echt meer bewegen en gezond eten. De batterij gaat wel een jaar mee en de weegschaal heeft een lcd-scherm van 3,2 inch in kleur. De weegschaal zou op 50 gram na accuraat zijn. Hij kost 265 euro.

Een lamp die je hartslag meet Bijzonder: Sengled komt met een lamp die je hartslag kan meten. Dankzij radartechnologie kan de lamp waarnemen hoe je hartslag ervoor staat, maar ook vaststellen of je niet bent gevallen. Het is even wennen: je hartslag in de gaten laten houden door een lamp in plaats van een slim horloge. De Smart Health Monitoring-lamp is nog in ontwikkeling, dus we weten nog niet wat hij kost en hoe het allemaal precies in zijn werk gaat. Dat het bestaat is in ieder geval al interessant: de lamp zou ook je slaap kunnen bijhouden en je lichaamstemperatuur kunnen meten. Het is een wondere techwereld.

Een digitaal schilderij voor je NFT’s Netgear is normaal bekend van de routers, maar het heeft nu een soort digitaal schilderij ontwikkeld genaamd Meural. Heb je een NFT weten te bemachtigen: een digitaal kunststuk, dan kun je die met de Meural dankzij een samenwerking tussen cryptovaluta MetaMask en Netgear tonen op je Meural, zodat ze veilig en wel zijn opgeborgen. Vind je NFT’s maar niks? Geen probleem, want er kunnen ook gewone foto’s op worden getoond. Het is dan echter wel een vrij duur digitaal fotolijstje, want hij is verkrijgbaar vanaf 265 euro voor een kleine variant van 12,5 x 7,5 inch (en 530 euro voor de versie van 19 x 29 ich).

We updaten dit artikel de komende dagen met meer bijzondere uitvindingen die we tijdens CES voorbij zagen komen.

