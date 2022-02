​Druilerig weer? 5 techtools voor een buitengevoel op de bank

Op sommige plekken in Nederland mag de zon zich laten zien, het is nu al een paar weken meer herfst dan winter. Geen sneeuwpret, geen zon: vooral grauwe luchten. Niet het meest inspirerende weer om lekker naar buiten te gaan. Gelukkig kun je ook binnen dat fijne buitengevoel creëren. Deze techoplossingen kunnen je daarbij helpen.

Achtergrond in Zoom Het ziet ernaar uit dat we niet morgen weer naar kantoor mogen, dus die Zoom- en Microsoft Teams-calls gaan nog wel even door. In plaats van je eigen huis als achtergrond (of een foto van je werk), kun je ook kiezen voor een achtergrond alsof je lekker buiten bent. Een mooie bosrijke achtergrond bijvoorbeeld. Het schijnt wetenschappelijk te zijn bewezen dat dagelijks kijken naar natuur, ook al is het nepnatuur, je een stuk rustiger en gelukkiger maakt. Dat gun je andere mensen toch ook? Plus, dan ben je meteen van de vragen af over je kat als die weer vol in zijn ‘gekke uurtje’ achter je rondrent.

App om je planten te verzorgen Voor deze techoplossing heb je ook iets fysieks nodig, namelijk echte planten. Je kunt bijvoorbeeld een doos met ‘kneusjes’ kopen bij sommige plantensites, die vaak alsnog kunnen uitgroeien tot mooie grote planten. Dan moet je ze wel goed verzorgen en daarvoor kun je weer allerlei apps gebruiken. Sommige apps laten je elke plant in je huis een naam geven en geven niet alleen tips over de verzorging, maar ook pushberichten over wanneer je plant waarschijnlijk weer dorst heeft. Maak je eigen urban jungle thuis en je hebt bijna het gevoel dat je binnen buiten bent. VR-belevenis Ben je iemand die graag buiten gaat sporten, maar gaat dat even niet lukken omdat je van suiker bent en het regent, of omdat er door een lockdown geen sportscholen open zijn? Met een VR-bril zoals Oculus Quest 2 kun je heel makkelijk binnen sporten. Er zijn fitnessprogramma’s waarin je kunt boksen en waarvan je ook veel gaat zweten en buiten adem raakt: een feest voor je lijf. Je kunt bijvoorbeeld ook wandelingen maken in virtual reality. The Forest is een voorbeeld van een spel waarin je je in het bos waant. VR lijkt misschien een ver-van-je-bed-show: een bril als Oculus Quest 2 heeft geen PC nodig om te werken, alleen een Facebook-account en het internet (plus natuurlijk de nodige stroom voor de accu). Je kunt jezelf in allerlei werelden zetten, waardoor je je toch buiten waant.

Een luchtreiniger Ga je graag naar buiten om een luchtje te scheppen: helemaal geen gek idee. Zeker als het buiten koud is of hard waait, dan zijn we minder geneigd om de ramen open te doen voor wat verse aanvoer van zuurstof in huis. Een luchtreiniger kan daarbij een oplossing bieden. Zeker de laatste tijd komen er allerlei geavanceerde varianten op de markt die zelfs met UV-licht de lucht filteren of automatisch ook bevochtigen, waardoor je schonere lucht inademt dan normaal. Deze frisse lucht kan zelfs goede invloed hebben op je slaap. Sterrenhemellamp Nu we het toch over slapen hebben: een heel ontspannen manier om in slaap te vallen is met een sterrenhemellamp. Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende lampen op de markt waarmee je een sterrenhemel projecteert op het plafond: soms zelfs met laserlicht. Heerlijk om naar te kijken en zeker in combinatie met een luchtreiniger is het bijna alsof je in de buitenlucht naar de sterrenhemel kijkt. Het buitengevoel hoeft dus niet alleen te gelden tijdens lunchtijd overdag: ook ‘s avonds vlak voordat je weer uren onder zeil gaat is het buitengevoel perfect om rustig bij in slaap te vallen. En je kunt zelfs nog een stapje verder gaan..

Het buitengevoel binnen Uiteraard zijn er nog meer manieren om binnen toch het buitengevoel te hebben: je kunt een spinningsfiets aanschaffen met scherm, waardoor het lijkt alsof je met andere mensen buiten fietst. Ook kun je je tekort aan vitamine D aanvullen door bijvoorbeeld onder de zonnebank te gaan (al moet je dit uiteraard voorzichtig en zeker niet te vaak doen). Haal je buiten graag een ijsje: haal dan een bak Italiaans schepijs in huis en probeer met een ijslepel zo mooi mogelijke bollen in een kom te doen (of op een hoorntje natuurlijk, als je die kunt vinden). Een ander idee is om bijvoorbeeld je vakantiefoto’s vol witte zandstranden of groene oerwouden te bekijken, al heb je kans dat je voor je het weet een vakantie hebt geboekt. Hoeveel gadgets je ook kunnen helpen een beetje uit die thuiswerksleur te komen: er gaat uiteindelijk niets boven buiten zijn. Ook als is het druilerig weer: trek gewoon die jas aan. Eenmaal thuis schiet je gewoon weer lekkere warme kleren aan. Behalve als je in quarantaine bent natuurlijk, dan hopen we dat de bovenstaande mogelijkheden je 'binnenste buiten' kunnen keren.