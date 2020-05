Het is nu het moment om een luchtreiniger in huis te halen. Een luchtreiniger filtert namelijk virussen, gassen en stof uit de lucht waarna er schone lucht weer de ruimte in wordt geblazen. Dat resulteert in gezondere lucht, meer zuurstof en minder kans op virusbesmettingen en allergische reacties. We geven je 3 voordelen van een luchtreiniger in huis.

Gezonde lucht is essentieel Wist je dat de luchtkwaliteit in huis tot maar liefst 30 keer slechter kan zijn dan de lucht buiten? Natuurlijk kennen we uitstoot van auto’s en industrie wat de luchtkwaliteit buiten aantast. Maar binnenshuis wordt de lucht extra vervuild door zaken als ronddwarrelend stof, huisdieren en (chemische) schoonmaakmiddelen. De belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling zijn fijnstofdeeltjes. Deze deeltjes kunnen diep doordringen in onze longen. Ook gassen en andere verontreinigende stoffen kunnen dit. Huisstofmijt bijvoorbeeld, maar ook huidschilfers van dieren, pollen, virussen, bacteriën, schimmels en stof. Nu we in tijden van de corona-crisis nog eens extra veel tijd binnen doorbrengen is het nog belangrijker om de luchtkwaliteit in huis zo hoog mogelijk te houden! Wij geven je 3 voordelen van luchtreinigers binnenshuis.

1. Gezondere lucht bevordert de gezondheid Het is vanzelfsprekend dat gezonde lucht voor iedereen belangrijk is. Toch levert vervuilde lucht voor bepaalde groepen mensen een verhoogd risico op. Zo lopen zwangere vrouwen of ouderen extra risico, maar ook mensen met astma, COPD of (ernstige) allergieën wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Er is een direct verband tussen de luchtkwaliteit en je gezondheid, stelt onderzoek van het RIVM. Op lange termijn kan lucht van slechte kwaliteit schade toebrengen. Schone lucht is dus belangrijker dan je wellicht denkt!

2. Last van hooikoorts? Een luchtreiniger biedt verlichting! Het kan heel erg vervelend zijn om hooikoorts te hebben. Van oneindig veel niezen tot branderige ogen. Ieder voorjaar hetzelfde liedje. Mensen met hooikoortsklachten hebben er extra veel baat bij om de luchtkwaliteit in huis zo hoog mogelijk te houden. Pollen zijn (hele kleine) deeltjes die gemakkelijk in huis binnen kunnen dringen, ook door ventilatiekanalen. Zo kun je zelfs thuis op de bank hooikoortsklachten ervaren. Een luchtreiniger kan er voor zorgen dat je in ieder geval thuis geen last meer hebt van hooikoorts. Deze kan met een krachtig filter namelijk pollen, bacteriën en virussen uit de lucht halen. Mensen met een pollenallergie hebben bij het gebruik van een luchtreiniger aanzienlijk minder klachten zoals niezen, branderige, rode ogen en een loopneus.

3. Een luchtreiniger zorgt voor hogere productiviteit Werk je de laatste tijd veel vanuit huis? Ook dan kan het van waarde zijn om gezondere lucht te creëren door middel van een luchtreiniger. In jouw thuiswerkomgeving kunnen virussen, huisstofmijt, bacteriën en misschien zelfs wel schimmels aanwezig zijn. Deze kunnen je gezondheid en productiviteit negatief beïnvloeden! Herken je deze symptomen? Hoofdpijn

Vermoeidheid

Gebrek aan concentratie

Irritatie van ogen en/of keel Dan kun je door de aanschaf van een luchtreiniger de luchtkwaliteit eenvoudig verbeteren en bovenstaande symptomen verminderen! Ook wanneer je straks weer naar kantoor kunt is belangrijk om in gezonde lucht te kunnen (blijven) werken. Als werkgever is het dan ook de moeite waard om je te verdiepen in de voordelen van een luchtreiniger.

Luchtreinigers voor ieder interieur Als je denkt dat een luchtreiniger per definitie niet in het interieur van jouw huis past, dan heb je het mis! Luchtreinigerfabrikant CADO heeft stijlvolle luchtreinigers in hun assortiment. Er zijn verschillende keuzes te maken in functionaliteit en grootte. Zo zijn de Leaf 320i en de Leaf 120 de CADO topmodellen voor maximale luchtreiniging. Luchtreinigers van CADO hebben volgens The Association of Home Appliance Manufacturers de hoogste ‘clean air delivery rate’ (CADR) van de wereld. (AHAM, 2012).

Meer content