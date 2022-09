IFA: kleiner, rustiger en opvallende afwezigen

Na twee jaar afwezigheid – we weten allemaal wel waarom – is de Internationale Funk Ausstellung (IFA) terug van weggeweest. Ik heb sinds 2008 geen editie gemist, en dat was ik ook dit jaar niet van plan. Vandaag is, na twee persdagen, de eerste echte beursdag en een ideaal moment om te kijken of, en zo ja hoe, de IFA na ‘C(orona)’ veranderd is. Spoiler alert: de IFA is zeker niet meer hetzelfde. In het kort: minder druk, opvallende afwezigen en halfgevulde hallen.

CeBIT gevoel op de IFA 2022

Laat ik met dat laatste beginnen. Tijdens de persdag, donderdag en dus amper 16 uur voor opening van de beurs, viel het niet alleen mij al op dat in veel hallen duidelijk minder stands staan dan ‘vroeger’. Er zijn zelfs sommige hallen die letterlijk maar voor de helft gevuld zijn. En de zes, weliswaar iets kleinere, hallen rondom de Funkturm (12 t/m 17) zijn zelfs helemaal leeg en dicht.

Bij die aanblik bekroop mij een CeBIT gevoel, en dan met name van de laatste jaren van de CeBIT. Elk jaar minder standhouders, halflege en gesloten hallen en uiteindelijk nog maar de helft van wat het ooit was, zowel qua standhouders als bezoekers. Na een wanhoopspoging de CeBIT hip te maken – in 2018 – viel uiteindelijk het doek definitief. Gaat de IFA dezelfde kant op?