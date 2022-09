Nieuwe toestellen en een circulair abonnement van Nokia #IFA

HMD Global, het moederbedrijf van Nokia smartphones en tablets, heeft op de IFA in Berlijn, vanaf het dakterras van de regionale omroep RBB, twee nieuwe smartphones en een tablet aangekondigd. Daarnaast maakte het bedrijf bekend dat het Circular abonnement, voor een duurzamer gebruik van toestellen, in de UK en Duitsland gelanceerd wordt. Feitelijk een nieuwe vorm van ‘toesetllease’, maar dan met een ‘groene’ duurzame insteek. Een beetje zoals Fairphone dat enkele maanden geleden ook aankondigde.

Circular: toestellease met een duurzaam tintje

Gebruikers die een Circular abonnement afsluiten bij Nokia kunnen op elk moment dat ze dat willen een ander toestel kiezen. Uiteraard tegen betaling van een (nieuw) maandtarief. Het idee is dat de ‘oude’ toestellen door Nokia gerecycled, opgeknapt en opnieuw ingezet worden, of naar liefdadigheidsinstellingen gaan. In het abonnement zijn ook eventuele schade, verlies of diefstal inbegrepen, plus een vervangend toestel, mocht dat nodig zijn. De tarieven voor een Circular abonnement liggen tussen de 12 en 30 euro per maand, afhankelijk van het toestel dat je kiest.



Gebruikers die hun toestellen besluiten langer te houden ontvangen een beloning via het ‘Seeds of Tomorrow’-programma. Hoe langer iemand een toestel houdt, hoe meer 'seeds' men ontvangt om te besteden aan een reeks goede doelen gericht op duurzaamheid en liefdadigheid: bomen planten, koolstof uit de atmosfeer halen, plastic uit rivieren verwijderen of connectiviteit bieden aan mensen in nood. Dat is natuurlijk heel erg 2022 van Nokia. De vraag is echter of deze groene argumenten toestellease nu wél tot een succes zullen maken. Het is een abonnementsvorm die in het verleden al door meerdere providers en fabrikanten geprobeerd is, tot nu toe nog altijd zonder succes, in Nederland tenminste.