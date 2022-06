Fairphone blaast toestelhuur nieuw leven in

Gedurende de looptijd van het contract mogen, bij ongelukken, het scherm en de accu één keer per jaar ter reparatie aangeboden worden. Andere onderdelen die eventueel defect raken mogen vaker gerepareerd worden, als dat nodig is. Als je het toestel goed behandeld, en er geen reparaties nodig zijn, dan word je beloond met een korting van 2 euro op het maandbedrag voor elk jaar dat je reparatievrij doorkomt.

Het Fairphone toestelhuur abonnement is er in vier varianten: 3, 12, 36 en 60 maanden. Daarvoor betaal je tussen de 34 en 21 euro per maand. Je krijgt dan dus een Fairphone 4, maar die moet je wel verplicht gebruiken met het bijbehorende hoesje en screenprotector. De reparatieservice zorgt ervoor dat, als er iets misgaat met het toestel, je binnen 48 uur een vervangend exemplaar krijgt. Wel moet je zelf regelen dat er een backup van de bestanden op het toestel, of de geheugenkaart gemaakt wordt.

Fairphone heeft een nieuwe variant voor toestelhuur bedacht: Fairphone Easy . Behalve dat je wat meer keuzes hebt met betrekking tot de looptijd, is in het abonnement ook een reparatieservice inbegrepen. Een belangrijke voorwaarde blijft echter gelijk: de Fairphone 4 die je huurt wordt nooit van jou. Je krijgt het toestel dus in bruikleen. Fairphone zegt dat ze daarmee haar duurzame bedrijfsvoering een impuls willen geven. Na afloop van het huurcontract wordt het toestel teruggestuurd naar de fabrikant die het vervolgens recyclet om de onderdelen, of in zijn geheel, te hergebruiken.

Fairphone komt deze dagen met een ‘nieuw’ soort abonnement voor de duurzame smartphones van het bedrijf. Vanaf nu kun je die huren. Toestelhuur is niet nieuw. Dat is in het verleden al enkele malen geprobeerd tot een succes te maken, met name door providers van mobiele netwerken. Het werd echter nooit een succes, ook niet toen het ‘vermomd’ werd als toestel lease.

Je betaalt uiteindelijk veel meer

Toestelhuur, lease of welke vorm van ‘bruikleen gebruik’ dan ook, het is doorgaans duurder dan wanneer je een toestel gewoon (op afbetaling) koopt. Stel je neemt het goedkoopste Fairphone abonnement, dan betaal je vijf jaar lang (60 maanden) 21 euro per maand. Dat is dus 1260 euro voor een toestel dat (adviesprijs) minder dan de helft van dat bedrag kost (rond de 550 euro).

Mocht je erin slagen om het toestel gedurende de gehele looptijd schadevrij te houden, dan verdien je in totaal 240 euro korting. Dan nog betaal je zo’n 470 euro meer dan de nieuwprijs van de Fairphone 4. En, na vier jaar loop je rond met een toestel dat minimaal vier jaar oud is. Goed, dat is op zich een reden om voor Fairphone te kiezen. Hoe langer je met een toestel doet, hoe duurzamer je bezig bent.

Kosten van smartphone in abonnement wordt transparanter

Jarenlang werden mobiele telefoons, en later ook smartphones, verkocht in combinatie met een abonnement. Je betaalde vervolgens 12 of 24 maanden lang een vast bedrag per maand, soms met een (kleine) bijbetaling aan het begin van het contract als het toestel ‘te duur’ was. Die abonnementen worden nog steeds aangeboden, maar door de nieuwe regelgeving moeten aanbieders van deze combinatie-abonnementen al enkele jaren duidelijk aangeven welk deel van het maandbedrag voor de afbetaling van het toestel bestemd is.

Bovendien wordt alles boven de 250 euro dat in het maandbedrag verrekend wordt, geregistreerd als een lening met een BKR-registratie. Consumentenbescherming heet dat. Het zorgt er in ieder geval voor dat mensen die zich een duur toestel met abonnement eigenlijk niet kunnen permitteren, zich niet meer zo makkelijk in de schulden kunnen steken voor een smartphone. Maar of deze mensen gebaat zijn bij het huren van een smartphone? Ik vind van niet! Overigens doet Fairphone voordat je het huurcontract afsluit wel een kredietcheck, maar de huurovereenkomst valt niet onder de regels voor een BKR-registratie. Je sluit immers geen lening af voor het toestel.