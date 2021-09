Fairphone’s vijfde modulaire smartphone heeft ook 5G

Je moet Fairphone toch wel wat credits geven. Zij slagen er al heel wat jaren in om het concept van de duurzame modulaire smartphone in leven te houden. Het grote idee achter dit concept is het feit dat we, in tegenstelling tot wat voor veel smartphone gebruikers jarenlang ‘business-as-usual’ was, niet elke twee jaar een nieuw toestel nodig hebben. Gewoon de camera, het scherm of een andere module ‘upgraden’. Dan kan het toestel nog makkelijk een paar jaar mee. Zo kan het dus dat Fairphone nu pas, zeven jaar na de lancering van hun eerste model, haar vijfde toestel, de Fairphone 4 presenteert. Waarom dan Fairphone 4? Vorig jaar werd de ‘3’ opgevolgd door de ‘3+’, vandaar. Enfin, de vijfde Fairphone valt met name op door de aanwezigheid van 5G support.

Duurzaam en fair zijn termen die decennialang niets van doen hadden met de mobiele- en smartphone markt. En nog altijd liggen alleen al in Nederland tienduizenden oude toestellen, die vaak nog prima functioneren, in kasten en lades. Fairphone koos acht jaar geleden voor een andere insteek. De fabrikant overleeft, maar haar toestellen gaan natuurlijk niet in dezelfde mate over de toonbanken als die van haar beroemde concurrenten uit Amerika, Korea en China.

Fairphone 4: modulaire 5G smartphone

Qua specificities is de Fairphone 4 uiteraard een kameleon. Nu nog niet, maar over enkele maanden, of iets langer, zullen upgrade modules beschikbaar komen. Op het moment dat het toestel in de winkels verschijnt, eind oktober, is het een smartphone met een 6.3 inch Full HD+ scherm en een 2.2 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 750G processor. Aan de achterzijde zitten twee camera’s met een dual LED flitser, een 48 megapixel sensor met OIS en autofocus en een ultra-wide/macro sensor van 48 megapixel. Bijzonder is dat de achterzijde van het toestel drie ‘cameragaten’ heeft. Mogelijk dat er binnenkort dus een extra cameramodule, verschijnt. Maar het zou ook zomaar de laser focus sensor kunnen zijn die in het derde cameragat geplaatst is. Aan de voorzijde van het toestel zit een 32 megapixel camera voor selfies. De accu heeft een capaciteit van 3905mAh en standaard draait het toestel op Android 11.

Omdat de Fairphones gemaakt worden om langer mee te gaan dan de gemiddelde smartphone garandeert de fabrikant dat het toestel minimaal tot en met Android 15 geüpgraded zal kunnen worden.