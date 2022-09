De GravaStar Mars Pro-speaker is een fantastische eyecatcher

Bluetooth-speaker nodig? Je kunt dan kiezen voor een gangbaar model, maar waarschijnlijk denk je daar anders over als je de GravaStar Mars Pro-speaker hebt gezien. Hij doet denken aan een soort robotspin uit een cyberpunkwereld die constant in de gaten houdt wat je doet. Geen zorgen: het is en blijft een ‘gewone’ Bluetooth-speaker.

GravaStar

GravaStar is een vrij jong merk, dat is gestart in 2018 door Yong. Het idee is om een futuristische, cyberpunk wereld te creëren waarin hi-fi en sci-fi samenkomen. Daarom zie je veel metaal en technologie in de producten terugkomen. Yong heeft zelf meer dan tien jaar ervaring als industrieel ontwerper en werkt met veel liefde en expertise aan de producten van het merk. De gadgets zijn zowel goed in functionaliteit als dat ze goed zijn om als decoratie neer te zetten. De inspiratie komt onder andere bij Gundam, Star Wars en Transformers vandaan en elke gadget vertelt zo zijn eigen verhaal.

Eyecatcher

Waarschijnlijk zijn er weinig speakers te noemen met een toffer uiterlijk dan dat van dit exemplaar. Deze eyecatcher zet je waar je ook maar wil: gasten zullen altijd vragen (of alleen denken): ‘wat is dit voor een ding?’ Het voelt net alsof je in een sci-fi-film bent gestapt en dat is erg knap voor een speaker. JBL mag zijn speakers dan waterproof maken, er kunnen weinig speakers tippen aan het design van dit exemplaar. Met zijn 6 RGB-lampjes valt hij nog meer op. Je kunt deze instellen op één kleur, maar het is ook mogelijk om de kleuren in een bepaald ritme te laten veranderen of ze te laten flikkeren op basis van de beat van de muziek.

Mars Pro War Damaged Yellow

Als je een speaker koopt, dan wil je natuurlijk dat je goed geluid te horen krijgt. De GravaStar Mars Pro (War Damaged Yellow uitvoering) is een Bluetooth 5.0-speaker met een passieve bass en een tweetal luidsprekers. Daarnaast is er een DSP-audio-algoritme aan de speaker toegevoegd, waardoor de muziekbeleving meer in balans is. GravaStar belooft een krachtige geluidservaring met een stevige bass, die goed klinkt, ook als je het apparaat vrij hard hebt staan. Daarbij helpt de vorm van de speaker en het materiaal: zink.