Google en Sonos populairste slimme speakers

Inmiddels staat in meer dan 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens een zogenoemde slimme speaker. Die van Google (de Home, Home mini en Nest Audio) en Sonos (One en Move) zijn het populairst, maar het aantal mensen dat nu nog denkt over de aanschaf van een slimme speaker toont aan dat de groei er wel zo’n beetje uit lijkt.

Sonos en Google on top

De meest populaire slimme speaker is de Sonos One. Die staat in 6 procent van alle huishoudens, samen met de Sonos Move (1%) bedraagt het marktaandeel van Sonos 7 procent. De Google Home (4%) en Home Mini (3%) hebben samen hetzelfde marktaandeel. Tellen we de Google Nest Audio (1%) erbij, dan winnen de slimme speakers van Google het nipt van Sonos. JBL, met zijn Link, staat met een marktaandeel van 3% op de vierde plek.

De twee topmerken, Google en Sonos, leveren samen overigens bijna twee derde (65%) van de alle slimme speakers in de Nederlandse huishoudens. Van de bijna 225.000 huishoudens die aangeven de aanschaf van een slimme speaker te overwegen heeft bijna een derde een voorkeur voor de speakers van een van deze twee merken; 18 procent zegt de Googel Home te overwegen en 13 procent heeft een voorkeur voor de Sonos One.