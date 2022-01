​Google en Sonos ruziën over patent: Google moet buigen

Waar Sonos een heel succesvolle samenwerking heeft met IKEA, heeft het dat bepaald niet met Google. De twee techbedrijven liggen constant overhoop. Nu is gebleken dat Google technologie niet mag gebruiken die het inzet om binnen Google Home verschillende groepen speakers aan te sturen. Het gevolg? Gebruikers moeten functionaliteit inleveren.

Sonos versus Google Het is een interessante keuze die Google hier maakt nadat Sonos gelijk heeft gekregen over het patent dat Google gebruikt om je een speakergroep te laten aansturen binnen Google Home. Google had namelijk royalties kunnen betalen aan Sonos, maar besluit dat het liever zijn klanten benadeeld dan Sonos meer geld te geven dan het al heeft. Niet dat Google het niet kan missen… Google heeft vijf patenten van Sonos geschaad en dat kon betekenen dat bijvoorbeeld Chromecast, Nest Audio en de Pixel-telefoons niet langer waren toegestaan, maar het heeft besloten om de software van die apparaten een downgrade te geven, zodat de patenten niet langer worden geschaad. Hierdoor hoeft Google Sonos geen geld te betalen voor het kunnen gebruiken van de patenten.

Patenten Hoe komt Google eigenlijk op het idee om patenten van Sonos te gebruiken? Dat komt ironisch genoeg uit een samenwerking tussen de twee bedrijven. Of, eigenlijk, een potentiële samenwerking. Sonos was een pitch aan het doen bij Google om ondersteuning voor Google Play Music mogelijk te maken binnen zijn productlijnen, waarbij Google een kijkje in de keuken kreeg bij het bedrijf. Hiervan heeft Google volgens Sonos handig gebruikgemaakt en Sonos tech gekopieerd toen het Google Home maakte. Gebruikers van bijvoorbeeld de Google Home-app kunnen nu al merken dat het anders werkt dan eerder. Als je de meest recente update hebt, dan kun je zien dat je de speakergroepen niet meer als geheel harder en zachter kunt zetten: dat moet nu per individuele speaker. Bovendien kun je de fysieke volumeknop van je telefoon niet meer gebruiken in de Google Home-app: daarvoor zijn digitale volumeschuifjes in de plaats gekomen.

Gebruikers de dupe Een vervelende bijkomstigheid is hierbij dat als iemand anders binnen je huishouden een speaker heel hard zet, je minder snel kunt zorgen dat die snoeiharde herrie zachter wordt. Je schuift immers niet in één keer meer het volume van alle speakers naar beneden, waardoor je op zoek moet naar de speaker waarom het gaat. Niet heel prettig dus. Veel gebruikers zijn dan ook niet te spreken over Google’s keuze om niet te betalen, maar functionaliteiten voor gebruikers te laten verdwijnen. Maar ja, als Google zelf de prijs niet wil betalen, dan gaat die rekening natuurlijk gewoon door naar de gebruikers.