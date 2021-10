​Sony’s nieuwe speaker is… een nekband

Als je om wat voor reden dan ook geen oordopjes wil dragen als je in huis bent, of je simpelweg een beter geluid wil horen, dan heeft Sony dé gadget voor je. De SRS-NS7 is een apparaat dat je in je nek legt alsof het een soort sjaal is, maar dan kort en hard. Met zijn ergonomische vorm moet hij wel comfortabel in de nek liggen. Hij is wel draadloos, maar het lijkt niet de bedoeling te zijn dat je er ook veel mee gaat bewegen.

Vroeger droeg je je boombox op je schouder, maar in 2021 blijven we onze speakers op onze schouders dragen. Sony komt namelijk met een soort nekband die lijkt op een massagetool. Stiekem is het een luidspreker.

Sony SRS-NS7

Het apparaat heet dus Sony SRS-NS7. Een betere naam heeft Sony niet, maar deze is wel in lijn met hoe de andere audioproducten van het merk heten. Het idee is dat je hem in je nek legt en vervolgens een film gaat kijken. Sony regelt dat je een soort persoonlijke bioscoopervaring krijgt, want hij is compatibel met diverse Sony Bravia-televisies. Sony’s 360 Spatial Sound zit er ook bij, waarbij het geluid heel realistisch uit één richting lijkt te komen.

Het is mogelijk om in de app foto’s te maken van je oorschelpen, zodat Sony het geluid er zo perfect mogelijk heen kan sturen. Je maakt verbinding met je televisie via een Bluetooth-connectie en een zender die met een USB-kabel werkt. Naast Dolby Atmos voor vooral films kun je Sony 360 Reality Audio gebruiken als je muziek wil luisteren. Deezer, Tidal en Amazon Music HD ondersteunen Sony’s nieuwe gadget hierin.