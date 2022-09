Amazfit gaat strijd aan met Fitbit met GTR 4, GTS 4 en GTS 4 Mini

Amazfit timmert hard aan de weg om grote concurrent te worden van Fitbit en dat dat doet het nu met de introductie van drie nieuwe smartwatches. GTR 4, GTS 4 en GTS 4 Mini zijn smartwatches die vooral gebrand zijn op gezondheid en sport.

Aangekondigd op IFA Aan leuke namen kan Amazfit nog werken, maar de drie nieuwe smartwatches zijn de vierde generatie wearables van het merk. Tijdens IFA in Berlijn onthulde het zijn nieuwe smartwatches, die vooral een voortborduursel zijn op voorgangers GTS 3 en GTR 3. Ze zijn gemaakt om mensen meer inzicht te geven in hun sportprestaties en hun gezondheid, naast dat ze uiteraard ook gewoon de tijd kunnen tonen. De smartwatches bevatten meer dan 150 sportmodi en geavanceerde fitnessfuncties, waarmee sporters hun persoonlijke data kunnen verzamelen en bijhouden. De nieuwe mogelijkheid van de watches is vooral dat ze acht extra sporten automatisch kunnen herkennen. Mocht je dus zijn vergeten om je smartwatch in de sportstand te zetten, dan heeft hij dit waarschijnlijk vanzelf al gedaan wanneer je eenmaal op dreef bent. Nieuw zijn de mogelijkheden voor golfers, die met de Track Run-modus en Gold Swing-modus een nog betere sportervaring hebben wanneer ze op de golfbaan staan. Er is een connectie mogelijk tussen Strava en Amazfit, waardoor hardlopers en fietsers ook hun workouts nauwkeurig kunnen vastleggen. Later wordt Adidas Running toegevoegd. Qua krachttraining kunnen de horloges binnenkort 25 verschillende workouts herkennen, waaronder het aantal reps, de rusttijd en de sets. Intervaltraining behoort ook tot de opties en dan is er nog PeakBeats, een algoritme dat meer inzicht geeft in je workout, wanneer deze eenmaal is afgerond.

Amazfit GTR 4 De GTR 4 en GTS 4 hebben dual-band gepolariseerde GPS-antennes, waarmee navigatie nog nauwkeuriger zou moeten plaatsvinden. Op dit moment kunnen de horloges werken met vijf satellietsystemen: later wordt daar nog een aan toegevoegd, evenals de optie om routes te importeren uit Zepp. Hiermee kun je dan realtime een route volgen, zodat je weer eens een ander hardlooprondje kunt maken. De door Amazfit zelf ontwikkelde BioTracker 4.0 PPG optische sensor verzamelt nu 33% meer data dan de voorgaande generatie. Het algoritme om de hartslag te meten is ook verbeterd. Amazfit-smartwatches kunnen hartslag, saturatiewaarde van het bloed en stressniveaus meten. Dat kun je lang doen: de GTR 4 heeft een accuduur van maar liefst 14 dagen bij standaard gebruik, terwijl de GTS 4 het langer dan een week volhoudt. Er is ook Alexa Voice Assistant-integratie in deze beide horloges.

Mini-smartwatch De Amazfit GTR 4 (goed om te weten: 'R' staat voor round) heeft glas en metaal en komt met 200 achtergronden om uit te kiezen voor het always-on scherm. Meer dan 30 van deze achtergronden zijn geanimeerd en vier nieuwe zijn interactief. De Amazfit GTS 4 (niet geheel verrassend: ‘S’ staat voor square) neemt een slanke vorm aan van slechts 9.9mm en 27g. Hij heeft een 1.75-inch HD AMOLED-beeldscherm en bevat 150 achtergronden voor het always-on scherm. Naast de reguliere GTS 4 introduceert Amazfit een mini-variant in de Benelux: de GTS 4 Mini. Dit horloge is nog lichter en compacter, maar bevat wel gedetailleerde gezondheidsmonitoring, meer dan 120 sportmodi en een 1.65-inch HD-kleurenbeeldscherm. Met zijn accu van 270 mAh kan het horloge 15 dagen vooruit. Als de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld, dan kan deze hoeveelheid zelfs oplopen tot 45 dagen. De Amazfit GTS 4 heeft een adviesprijs van 199 euro en die van de Amazfit GTR 4 is 229 euro. De GTS 4 Mini is verkrijgbaar voor 99 euro. De horloges komen in de herfst van dit jaar uit.