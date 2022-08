​Philips verwacht dat cloudgamen en films streamen tv’s liften

De televisies van Philips zijn niet verkeerd, maar het echte paradepaardje van het merk dat is Ambilight. Het merk heeft het aangepast om te zorgen dat het licht nog beter aansluit bij wat er op het scherm of in het geluid gebeurt. Zo is er Ambilight Aurora dat van vooraf geïnstalleerde afbeeldingen en video’s een mooie lichtshow maakt op je muur. OLED+937 en OLED+907 hebben beiden Ambilight Next Generation, wat betekent dat er geen leds meer in groepen worden aangestuurd, maar ze individueel richting kunnen krijgen. Zo is de Ambilight-ervaring nog specifieker en met meer detail.

OLED+937 is het nieuwe paradepaardje van Philips: het apparaat won een EISA-award en komt uiteraard met Philips’ bekende Ambilight-technologie. Daarnaast is OLED+937 voorzien van vernieuwde beeldverwerking via kunstmatige intelligentie en zit er een geluidssysteem op de televisie van Bowers & Wilkins. Met een vermogen van 95W en het geluid naar achteren sturend, moeten deze speakers 5.1.2-surroundprestaties creëren. Daarnaast presenteerde het merk de nieuwe OLED+907, die een geïntegreerd Bowers & Wilkins frontaal 3.1-geluidssysteem bevat. De televisies maken gebruik van een OLED EX-paneel waarmee een hoge piekopbrengst wordt geleverd van maximaal 1300 nits.

Philips OLED+937 is in september beschikbaar in 65” en 77’’, maar prijzen zijn nog onbekend. Philips OLED+907 is in september beschikbaar in 48’’, 55’’ en 65”, maar ook daarvan zijn prijzen nog onbekend. Daarnaast kondigde het merk vandaag ook diverse audio-oplossingen aan. Het gaat daarbij om nieuwe soundbars (TAB8907/8507/7807 en 7207) en een hoofdtelefoon met bone-conduction, waarbij van je gezichtsbotten gebruik wordt gemaakt om een audio-ervaring over te brengen. Dit product heeft helaas ook niet de meest spectaculaire naam: A7607.

Hij heeft zowel Dolby Atmos- als DTS Play-Fi-compatibiliteit en een hoog vermogen van 600 watt. De derde van de 3.1 Soundbars is de B7807, die extra zijwaarts gerichte tweeters heeft en een 8” draadloze sub, met een output van 620 Watt. En de laatset, B7207, dat is een apparaat met een vermogen van 520 Watt, wat hem zo’n beetje de ‘baby’ maakt van allemaal. Toch heeft deze ook Dolby Digital-compatibiliteit, HDMI ARC-connectiviteit en extra zijwaarts gerichte tweeters. De prijzen van deze apparaten zijn als volgt: Philips B7207 is beschikbaar in september voor 249,99 euro, B8907 voor 599,99 euro, B8507 voor 449,99 euro en B7807 voor 399,99 euro.

De soundbars zijn met zijn vieren en hebben voor de liefhebbers de 2.1-gebaseerde B7207 tot de 3.1.2 B8907. Met andere woorden: hiermee kun je het televisiegeluid aanzienlijk verbeteren. Philips belooft een hoog vermogen, draadloze subwoofers en de optie om ze aan de muur te bevestigen. Het meest luxe model is de B8907 met 720 Watt-uitgangsvermogen en Dolby Atmos-drivers. De B8507-soundbar valt daar net onder en wordt gezien als de soundbar voor de meest gangbare televisie van Philips, de One.

Hoofdtelefoon met botconductie

De hoofdtelefoon A7607 is een sporthoofdtelefoon die via botconductie muziek overbrengt. Het is voor het eerst dat een open-earmodel van Philips Sound bone conduction heeft in de microfoon om zo wind en achtergrondgeluiden ver weg van je audio te houden. Het apparaat is echter gemaakt voor sporters en is dus water- en stofdicht. Philips zou de wieler- en schaatsploegen van Team Jumbo Visma hebben gebruikt als adviseurs om dit product te maken.

De speeltijd is negen uur en in 15 minuten opladen kun je weer een uur vooruit. Er zit bovendien een geïntegreerde rode ledstrip in de nekband zodat je tijdens het sporten ook ‘s avonds goed te zien bent. De Philips A7607 is beschikbaar in september voor 199,99 euro.