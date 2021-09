​Philips TV komt met nieuwe televisies: OLED+986 en OLED+938

De OLED+-televisiereeks van Philips wordt uitgebreid met twee toestellen. Het gaat om de OLED+986 die alleen in 65 inch verkrijgbaar is en de OLED+936 die in drie maten komt: 48, 55 en 65 inch. Je kunt de televisies dankzij HDMI 2.1 goed gebruiken voor gaming. Ook deze toestellen zijn voorzien van vierzijdig Ambilight voor meer sfeer in je woon- of slaapkamer.

P5 AI-processor De volledige OLED-reeks van Philips is voorzien van de P5 AI-beeldprocessor, die dankzij kunstmatige intelligentie zorgt voor verbeteringen in beeld. Philips belooft dat het beeld scherper wordt met nauwkeurigere kleuren en huidtinten. De beeldprocessor kan ook detecteren of je een film kijkt, waardoor hij de Home Cinema-modus in kan schakelen wanneer jij hiermee akkoord gaat. Uiteraard is HDR10+, HDR10, HLG en Dolby Vision aanwezig op de nieuwe toestellen. OLED+986 en +936 zijn beide voorzien van nieuwe OLED-panelen die 20 procent meer pieklicht verzorgen. De anti-burn-in-oplossing controlleert 32.400 zones op statisch inhoud en vermindert de intensiteit van de lokale lichtuitvoer beetje bij beetje om dat inbranden te voorkomen. Dit zou geen invloed moeten hebben op de gameprestaties.

Bowers & Wilkins Philips werkt tegenwoordig samen met Bowers & Wilkins-geluidssystemen, waardoor het geluid van deze twee toestellen beter moet zijn dan eerder in een Philips-televisie. Er zitten Dolby Atmos-drivers in en continuum-kegels, die door hun vorm geluid als het ware van dieper kunnen laten komen. Philips put nog uit een andere samenwerking bij deze televisies: de afstandsbediening is voorzien van een ‘duurzame’ Muirhead-omslag, wat betekent dat er echt lederen onderdelen op de afstandsbediening zitten. Daar zetten we wel wat vraagtekens bij de duurzaamheid, want zelfs als leer een bijproduct is van de vleesproductie, dan nog is het hele houden van de koe niet het meest duurzame. Bovendien bestaat de afstandsbediening ook uit andere materialen, dus is het niet duurzamer en goedkoper om die volledig door te voeren, in plaats van het te onderbreken voor een lap leer?

Philips OLED+936 OLED+936 gooit al hoge ogen: het heeft de EISA Home Theatre TV 2021-2022 gewonnen. Echter hoopt Philips nu ook wat meer gamers over de streep te trekken, door onder andere de HDMI 2.1-connectiviteit met VRR en FreeSync Premium- en G-Sync-compatibiliteit. Er wordt ook een functie toegevoegd waarmee de overgang van beeld naar beeld wat vloeiender wordt, dankzij een snellere verversingssnelheid van 100 Hertz in tegenstelling tot de normale 50 Hertz. Het verschil tussen de twee toestellen zit hem niet alleen in de grootte. De OLED+986 wordt gezien als de statement tv. Deze is voorzien van de nieuwste generatie Dolby Atmos met een Atmos Virtualizer voor ruimtelijke audio.

Prijzen en beschikbaarheid Deze televisie is verkrijgbaar vanaf begin oktober in 65-inch voor een adviesprijs van 4.449 euro. De OLED+936 is vanaf september verkrijgbaar in 48" (1.999 euro), 55" (2.499 euro) en 65" (3.499 euro). Hoewel deze televisies waarschijnlijk wel oke geleverd kunnen worden, heeft het bedrijf aangegeven dat het last zal hebben van de chiptekorten. Zelfs tijdens de pandemie kon het de enorme vraag naar televisies niet aan, aldus CEO Kostas Vouzas. Hij gaf aan dat het aantal verkochte televisies de laatste vijf jaar 40 procent is gestegen. Philips TV verkocht dit jaar 72 procent meer OLED-televisies en ook voor de tv's die 'The One' worden genoemd is groei geconstateerd (15 procent). Tot nu toe is de pandemie vrij voordelig uitgepakt voor Philips TV, maar we moeten nog maar afwchten welke invloed die chips er straks op gaan hebben.