Samsung en LG zijn nog (lang) niet klaar met opvouwbare displays

Nieuw zijn ze al lang niet meer, smartphones met opvouwbare displays. Maar, een doorslaand succes zijn ze ook nog niet. Dat komt, imho, vooral omdat er nog niet echt een killer-app is die het gebruik van een opvouwbare smartphone rechtvaardigt. Daarnaast zijn de prijskaartjes, die nog (ver) boven de 1000 euro – met uitschieters richting de 2000 – liggen ook een succes beperkende factor. Dat is voor fabrikanten als Samsung en LG echter geen reden om de opvouwbare schermen vaarwel te zeggen.

Nieuwe opvouwbare schermen

De twee Koreaanse fabrikanten hebben nog voldoende (gekke) ideeen voor het opvouwbare smartphone concept. Dat blijkt wel uit de concepten die zij deze week, tijdens de jaarlijkse Display Week conferentie aan de wereld toonden.

LG liet daar een 8-inch opvouwbaar display zien dat zowel naar binnen als naar buiten gevouwen kan worden. Het zogenoemde 360-graden vouwbare OLED-scherm. Volgens LG is het scherm degelijk genoeg om, zonder problemen, 200.000 keer gevouwen te worden. Maar, omdat beelden 1000 keer meer zeggen dan woorden is dat concept het beste te duiden in een demo-video van LG.