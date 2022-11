Huawei’s nieuwste foldable heeft een vriendelijker prijskaartje

Echter, de kans dat de Pocket S officieel ook naar ons deel van de wereld komt, lijkt klein. Huawei heeft in het ‘Westen’ namelijk nog steeds te dealen met de verbanning van het gebruik van hard- en software, zoals Android. De Pocket S draait dan ook, net als de andere Huawei smartphones die de afgelopen twee jaar verschenen, op Huawei’s eigen Harmony OS. Dat is hier bepaald nog geen succes. Sterker nog, Huawei verkoopt bijna geen toestel meer in Europa.

Huawei Pocket S

De Pocket S is voordelige opvolger van de P50 Pocket die een jaar geleden verscheen. Die is overigens via de parallelimport ook al voor rond 800 euro te koop, maar dit terzijde.

In ruil voor het vriendelijkere prijskaartje heeft de Pocket S wel een iets minder goed bedeelde processor. Daarnaast zijn ook de cameraspecs ietwat teruggeschroefd.

Voor de liefhebbers van specs: het toestel is uitgerust met een 6,9 inch vouwbaar 120 Hz OLED scherm (2790 x 1188 pixels). De processor is een 2.4 Ghz Qualcomm Snapdragon 778G en het toestel heeft 8GB RAM, afhankelijk van de gekozen uitvoering met 128, 256 of 512GB opslag capaciteit. Hij heeft verder een dual camera met een 40 en 13 megapixel sensor. Voor selfies is een 10,7 MP camera in net toestel geplaatst