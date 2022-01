Huawei biedt de P50 Pro en P50 Pocket nu ook in Nederland aan

Huawei heeft besloten om haar twee vlaggenschip smartphones van dit moment, de P50 Pro en de opvouwbare P50 Pocket, in Nederland uit te brengen. De Chinese fabrikant wil zo proberen om haar smartphones ook in ons land weer iets populairder te maken. De kans dat het daarin gaat slagen lijkt klein. Net als de P40-series moeten de P50 toestellen het namelijk ook stellen zonder Google services. Ze draaien weliswaar op het op Android 11 gebaseerde HarmonyOS, maar je kunt er dus geen apps uit de Google Play Store installeren. Daarvoor moet je bij Huawei’s eigen app-store zijn. Volgens Huawei zijn daar ook de meeste essentiële apps te vinden. In de praktijk worden de ‘HarmonyOS Huawei smartphones’ echter nauwelijks nog verkocht. Een pijnlijk gevolg van het inmiddels al bijna vijf jaar durende door de VS opgelegde handelsverbod.

Opvouwbaar, duur en ook geen 5G

De P50 Pocket valt natuurlijk het meest op vanwege zijn opvouwbare 6,9 inch OLED scherm (120Hz) en het 1,04 inch scherm op de cover van het toestel. Verder is deze foldable ook uitgerust met een Snapdragon 888 processor, zonder 5G dus, met 12GB RAM, 512GB opslag en een 4000mAh accu. Aan de buitenzijde bevinden zich drie camera’s: een 40 MP True-Chroma camera (f/1,8 diafragma), een 13 MP ultragroothoekcamera (diafragma f/2,2) en een 32 MP ultraspectrumcamera (f/1,8 diafragma). Voor selfies heeft het toestel nog een 10,7 megapixel camera.

De Huawei P50 Pro en P50 Pocket zijn nu dus ook in Nederland te koop. Koopjes zijn het echter niet. De P50 Pro, die al in de zomer van 2021 onthuld werd, heeft een prijskaartje van 1200 euro, op een cent na. Voor dat geld krijg je dan een smartphone ZONDER 5G ondersteuning. De opvouwbare P50 Pocket is, zoals het een ‘foldable’ betaamt, met 1600 euro fors duurder. Beide toestellen zijn via de webshop van Huawei te bestellen. Of ze ook in andere (online) winkels verschijnen, is niet bekend. Vooralsnog niet in ieder geval. Na een korte online zoektocht vond ik alleen enkele parallelimport aanbieders, die de P50 Pro ook voor vandaag al, via het buitenland, in Nederland leverden.