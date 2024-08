Huawei maakt driedubbele vouwtelefoon met 10 inch-scherm

Geen Tri-Force maar een Tri-Fold: Huawei-ceo Yu Chengdong is nu al twee keer “stiekem” gefotografeerd met een nieuwe driedubbele vouwtelefoon in zijn handen. Handig: op één foto is de telefoon volledig uitgeklapt en op de ander ingeklapt.

Drie schermen

Op Weibo plaatst Whylab een foto waarop te zien is hoe het toestel is dichtgevouwen: je zou bijna niet zeggen dat het dit toestel is van de vliegtuigfoto die op X werd gedeeld, want het is een extreem dun toestel: zelfs met een ingeklapt scherm dat uit drie delen bestaat lijkt het een vrij handzaam ding. Zo te zien zijn de scharnieren ook vrij strak, waardoor de delen stevig op elkaar lijken te vouwen.

Stevigheid is sowieso belangrijk, want het toestel is uitgeklapt 10 inch en met deze dunne schermen kan het al snel een fragiele operatie worden. Hoe Huawei dat oplost is onbekend: het toestel is nog gehuld in mysterie. Het is onbekend of het überhaupt commercieel beschikbaar komt (al denken we van wel), wat het kost, wat de verdere specificaties zijn. De 10 inch is ook een gerucht, al lijkt het wel een groot apparaat te zijn getuige de vliegtuigfoto.

Huawei's tri-fold phone shown by Mr. Yu Chengdong pic.twitter.com/hFCnKztuGZ — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) August 9, 2024

Twee keer vouwen

Mogelijk heeft het toestel ook een stylus waarmee je kunt schrijven, tekenen en presenteren. Die lijkt in ieder geval aan de rechterkant te zitten. Verder zien we op de foto’s een selfiecamera aan de linkerzijde en een flink rond camera-eiland aan de achterzijde. Het lijkt in ieder geval een soort apparaat uit de toekomst, alsof het eigenlijk is gemaakt voor een aflevering van Star Trek. Er zijn al veel vreemde concepten de revue gepasseerd in de laatste jaren, met naar buiten vouwende foldables en oprolbare telefoons, maar deze dubbelvouwbare smartphone lijkt er wel echt te komen.

Het is alleen de vraag hoe duur het wordt: het lijkt een nogal dun en premium smartphone te worden. Foldables zijn al niet goedkoop: de Samsung Galaxy Z Fold 6 zit ook rond de 2.000 euro, waardoor we denken dat Huawei misschien wel ergens rond de 2500 euro zou kunnen gaan zitten. Tegelijkertijd wil het graag toegankelijk zijn, dus misschien verrast het nog met een heel andere adviesprijs. Eerst maar eens zien hoe dit toestel heet en wat de verdere specificaties zijn: Huawei heeft met deze lekken in ieder geval vast veel interesse gewekt.