Huawei Watch Fit 3: elegante smartwatch met prima prestaties

Huawei Watch Fit: 3 elegant, licht met een overdosis aan functionaliteit

De Huawei Watch Fit 3 is echter zeker geen kloon, anders zouden ook alle smartphones klonen van elkaar zijn. Nee, de Huawei Watch Fit 3 valt op door zijn gewicht en toch wel elegante looks die uiterst genuanceerd zijn uitgevoerd. Eenmaal in je handen en om je pols voelt het heel prettig aan. Het was wel even spannend, want de grote vraag is natuurlijk of deze Fit 3 met mij en met m’n iPhone wil samenwerken. Dat laatste is nog wel een dingetje, omdat heel veel fabrikanten dit niet goed voor elkaar krijgen.

Maar laten we eerst even naar de praktische zaken kijken zoals de batterijduur, het OLED-scherm en hoe de draaibare kroon werkt die geheel in style in het Huawei-rood is uitgevoerd. En voordat ik het vergeet te melden, het al even superlichte bandje zorgt ervoor dat deze lichtgewicht smartphone als een tweede huid om je pols zit. Dit komt mede doordat de Fit 3 slechts 9,9 mm dik is (dat is toch een stukje dunner dan de 10,3 mm van de Apple Watch) en slechts 26 gram weegt.