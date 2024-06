Huawei Pura 70 maakt indruk op Chinese smartphonemarkt

Nieuwe camera is wederom van hoge kwaliteit

De Pura 70-serie staat vooral bekend om zijn geavanceerde camera’s. Het toestel heeft verder een zeer fraai ontwerp en maakt gebruik van Huawei’s zelfontwikkelde Harmony OS 4.2-besturingssysteem. De telefoons zijn uitgevoerd met in China gemaakte chips, vergelijkbaar met die in de Mate 60-serie, die zouden moeten bijdragen hoge prestaties.

De Huawei Pura 70-serie moet het verschil maken

De Huawei Pura 70-serie heeft in China duidelijk een sterke start gemaakt, met alleszins aansprekende verkoopcijfers en geavanceerde functies die de smartphone positioneren als een serieuze concurrent voor de iPhone-15. Met een strategische prijsstelling, nieuwe innovatieve functies en een fors uitgebreide retailaanwezigheid hoopt Huawei op een groter aandeel in de premium smartphonemarkt in China.

Of het toestel ook in Nederland op de markt komt is nog niet geheel duidelijk. Inmiddels hebben we op de redactie een recensie-exemplaar tot onze beschikking waarbij we uiteraard het meest benieuwd zijn naar de prestaties van de camera.