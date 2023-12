Huawei voorspelt meer omzet dankzij… smartphones

Op het gebied van smartphones waren het voor Huawei de afgelopen zes jaar bepaald geen vette jaren. Na alle commotie rondom beschuldigingen van spionage en samenwerking met de Chinese overheid verdwenen de smartphones van het merk – dat in 2016 nog hard op weg was de nummer 1 van de wereld te worden – uit de (online) shops in zo ongeveer alle ‘Westerse’ landen. Inmiddels zie je ook vrijwel niemand meer met een Huawei smartphone rondlopen.

Smartphone verkopen weer in de lift

Toch heeft Huawei al die tijd niet definitief de handdoek in de ring gegooid. Gedreven door groeiende verkopen in haar eigen land en regio, is het merk blijven doorontwikkelen. En niet zonder succes, zo blijkt nu. De huidige CEO, Ken Hu, zegt namelijk in zijn nieuwjaarstoespraak, die Reuters onder ogen gekregen heeft, dat Huawei voor 2023 een omzetstijging van zo’n negen procent heeft weten te realiseren.

Een belangrijk deel van de extra, of teruggekeerde, omzet is te danken aan het succes van Huawei’s nieuwste vlaggenschip smartphone die deze zomer gepresenteerd werd. De Mate 60 series hebben er onder andere voor gezorgd dat het Chinese merk in oktober van dit jaar (2023) bijna dubbel zo veel smartphones (+83%) verkocht dan in dezelfde maand een jaar daarvoor.

De Mate 60 Series blijkt, vooralsnog met name in China en Azië, niet alleen een doorslaand succes – vergeleken met Huawei’s smartphone verkopen in de jaren daarvoor – maar is in meerdere opzichten een bijzondere smartphone. Hoewel de fabrikant er aanvankelijk heel geheimzinnig over deed, blijkt de Mate 60 de eerste smartphone te zijn die voorzien is van een in eigen beheer ontwikkelde processor en iets dat lijkt op een 5G-modem.