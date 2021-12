Huawei gaat Harmony OS apparaten naar Europa brengen in 2022

Daardoor is het ook niet mogelijk om apps die in de Google Play store staan te installeren. En dat zijn natuurlijk niet alleen de bekende Google apps, maar ook bank-apps, DigiD en andere voor veel gebruikers onmisbare applicaties. Huawei heeft wel een eigen app-winkel, de AppGallery, maar daar ontbreken de meeste belangrijke apps. Simpelweg omdat ontwikkelaars er geen brood in zien. Nog los van de zorgen over veiligheid en privacy van apps en een app-winkel die door en in China ‘gecontroleerd’ kan worden.

De topman van Huawei voor onder andere Oost Europa, Derek Yu, heeft in een recent interview gezegd dat de Chinese fabrikant volgend jaar de eerste producten met haar eigen HarmonyOS in Europa gaat uitbrengen. Het zou onder andere gaan om de nieuwste Mate series smartphones van Huawei . De uitspraken van Yu werden online gepost in een WeChat update van de HarmonyOS Technology groep.

HarmonyOS vanaf 2022 in Europa

Als we de uitspraken van de Huawei topman mogen geloven dan worden in ieder geval de nieuwe toestellen van Huawei, zoals de Mate en P-series, maar ook de foldables, vanaf 2022 ook in Europa uitgerold met het eigen HarmonyOS. Dat meldt althans het Chinese Global Times. Vooralsnog zijn er echter geen plannen om bestaande Huawei smartphones van een HarmonyOS upgrade te voorzien.

Het handelsverbod van de VS heeft tot gevolg gehad dat Huawei als smartphone fabrikant buiten China nagenoeg uitgespeeld is. Huawei heeft nog wel geprobeerd het verbod met slimme trucs te omzeilen, maar dat heeft ze nog niets opgeleverd. Van de 170 miljoen smartphones die Huawei dit jaar verwacht te verkopen gaat vrijwel elk exemplaar in China over de toonbanken. En dat terwijl het Chinese merk vier jaar geleden nog de nummer 2 smartphone fabrikant wereldwijd was, ver voor Apple en hard op weg de nummer 1, Samsung, in te halen.