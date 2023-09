Heeft Huawei nu een eigen 5G-chip

Huawei is officieel al enkele jaren geen serieuze speler meer op de smartphone markt. Dat komt natuurlijk door de boycot en sancties die het vanuit het ‘Westen’ opgelegd heeft gekregen. Hoewel die ingegeven zijn door een deels wellicht terechte angst voor spionage en beïnvloeding door de Chinese overheid via de producten en (telecommunicatie) technologie van Huawei, is het voor de Chinese fabrikant een bizarre situatie. Het bedrijf mag namelijk al zes jaar lang geen zakendoen met ‘westerse’ bedrijven die op hun beurt geen producten en diensten mogen afnemen of leveren aan de Chinese tech-gigant.

Nieuwe Mate Pro smartphone met 5G?

En dan komt deze week ineens het ‘nieuws’ uit China dat Huawei een nieuwe smartphone, de Mate 60 Pro, gelanceerd heeft. Op zich is het niet gek dat het merk nog smartphones maakt, maar die waren sinds enkele jaren alleen bedoeld voor de Chinese markt. Het grote nieuws – hoewel dat nog niet bevestigd kan worden – is echter dat de nieuwe Mate Pro uitgerust is met een chip van eigen makelij die geschikt zou zijn voor 5G-technologie.

In China wordt dat nieuws nu gehypet als nooit tevoren. De introductie van de Mate 60 Pro was een geruisloze, maar de verhalen en positieve gebruikerservaringen die in de dagen daarna het (Chinese) web bestormden, zijn ook hier in het Westen niet onopgemerkt gebleven.

Het gerucht gaat dat de Mate 60 Pro dus een door Huawei zelf geproduceerde (5G) processor heeft, de Kirin 9000s. In verhalen en posts van Chinese eigenaren van de telefoon wordt gesuggereerd dat de Mate 60 Pro downloadsnelheden kan halen die hoger zijn dan die van de beste 5G-toestellen.