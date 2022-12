Keert Huawei Europa helemaal de rug toe?

Het is al meer dan vijf jaar geleden dat Huawei, en sommige andere Chinese fabrikanten van communicatietechnologie, door Amerika verbannen werden om nog langer apparatuur te leveren voor mobiele (4G en 5G) netwerken. Voornamelijk uit de, deels zeker gegronde, angst dat het bedrijf te nauwe banden (lees: samenwerkt) met spionerende Chinese overheidsinstanties.

Amerika ging nog een stapje verder en verbood lokale tech-bedrijven zoals Google zelfs om nog zaken te doen met Huawei. De gevolgen waren groot voor Huawei. Zo groot dat de fabrikant nu zou overwegen om de Westerse markt, en dus ook Europa, helemaal de rug toe te keren. Dat zeggen althans een aantal insiders en (ex-)medewerkers en adviseurs van Huawei die daarover spraken met Politico.

Huawei ‘weggeboycot’

De fabrikant raakte door de Westerse boycot als leverancier van 4G en 5G netwerkapparatuur ten eerste een grote afzetmarkt voor die producten kwijt. Daarnaast leidde het Amerikaanse boycot ertoe dat de meeste Westerse landen Huawei als leverancier van mobiele netwerkapparatuur ook in de ban deden.

En dat was nog steeds niet alles. Door de handelsboycot is Huawei, dat hard op weg was de grootste smartphone maker ter wereld te worden, ook haar rol op de smartphone markt in ‘ons’ deel van de wereld volledig kwijtgeraakt. In de VS mochten de toestellen niet meer verkocht worden, in de rest van de Westerse wereld wilde niemand ze nog hebben. Vooral omdat Huawei niet meer kon beschikken over het populaire Android besturingssysteem en Google-diensten zoals de Play Store.

Terug naar China

Huawei raakte haar leidende positie, als nummer twee op de smartphone markt en één in de mobiele netwerkmarkt, hier in het Westen dus in een paar jaar kwijt. Het enige voordeel, voor zover je daarvan kunt en mag spreken, is dat het merk juist in China en sommige ‘bevriende’ (Aziatische) landen sinds de boycot een heel stuk beter presteert. Deels uit chauvinisme en om een statement af te geven naar de – in hun ogen – arrogante Westerse wereld.

Toch is die ‘lokale’ opleving niet meer dan een doekje voor het bloeden gebleken. Huawel heeft het niet bepaald makkelijk sinds de boycot en doet er dan ook alles aan om haar vege lijf te redden door zich steeds meer weer te focusseren op haar eigen markt, China.

Volgens de bronnen van Politico staat Huawei dus op het punt om de strijd in Europa definitief op te geven. Aanwijzingen daarvoor zijn de leegloop bij het Transparency Center dat Huawei enkele jaren geleden in Brussel opende. Daar konden klanten en overheden komen kijken om zich te (laten) overtuigen van het feit dat Huawei een bonafide bedrijf was dat niet samenwerkte met de Chinese overheid en al zeker geen data deelde of spioneerde bij haar klanten.

Een tweede aanwijzing van de Europese teloorgang van Huawei is het voornemen om de twee Europese hoofdkantoren – een voor West-Europa in Düsseldorf en een voor Oost-Europa en Scandinavië en Warschau – samen te voegen. Alle Europse activiteiten van Huawei, voor zolang die nog duren, zullen binnenkort vanuit één kantoor, de vestiging in Düsseldorf, bestierd worden. Officieel is dat overigens nog niet bekend gemaakt. Inmiddels zijn op beide kantoren al diverse stafleden opgestapt. Zij wachten duidelijk niet op het moment totdat het Europese schip van Huawei gezonken is.