Recordwinst voor Huawei in 2021, maar niet omdat het zo goed gaat

Waar komt die recordwinst dan vandaan? Nou, niet omdat het ineens weer crescendo gaat met de verkoop en levering van smartphones en telecom apparatuur in de ‘Westerse’ wereld dus. Nee, Huawei zag haar winst in 2021, vergeleken met het jaar daarvoor, met ruim 75 procent stijgen omdat het bedrijf een aantal onderdelen verkocht. Het smartphone merk Honor bijvoorbeeld, en nog een aantal bedrijfsonderdelen. Kortom, eenmalige successen waar het dit jaar niet op kan rekenen, tenzij het bedrijf nog meer onderdelen in de etalage zet.

Huawei is al een jaar of vijf aan het worstelen met het nog altijd geldende handelsverbod dat door de VS ingesteld werd. Toch heeft de Chinese tech gigant haar meest winstgevende jaar achter de rug. De nettowinst kwam omgerekend uit op ruim 16,2 miljard euro (113,7 miljard yuan). En dat met een omzet van iets minder dan 91 miljard Euro (636,8 miljard yuan). Dat klinkt als een hele gezonde winstmarge van bijna 18 procent. Echter, de recordwinst is niet te danken aan een opleving van de omzet. Die lag in 2021 namelijk bijna 29 procent lager dan het jaar daarvoor. Op dat gebied glijdt de Chinese fabrikant steeds verder af .

Van Hero naar Zero

Huawei, de smartphone fabrikant die een jaar of vijf geleden hard op weg was om, nadat het Apple voorbijgestreefd was, ook marktleider Samsung naar de kroon te steken. En niet alleen op het gebied van smartphones en andere consumentenelektronica. Huawei was feitelijk al de grootste leverancier van telecomapparatuur – voor mobiele netwerken – ter wereld. Het ging de Chinezen voor de wind.

Tot het moment dat Amerika besloot Huawei ervan te verdenken dat het voor de ‘Chinese overheid werkte’ door haar producten – zoals telecom netwerkapparatuur en smartphones – ‘open’ te stellen voor spionagedoeleinden. Vervolgens werd alle handel met Huawei door Amerikaanse bedrijven verboden. Daardoor kon het bedrijf onder andere niet meer beschikken over processoren en (Google) software voor haar toen nog razend populaire smartphones. Bovendien mocht Huawei ook geen telecom netwerkapparatuur meer leveren aan providers.

In de maanden die volgden sloten steeds meer landen zich bij het handelsverbod aan en zag het eens zo grote en machtige Huawei haar successen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Intussen is er nog maar weinig over van het Huawei van vijf jaar geleden. Smartphones en andere consumentenelektronica met het Chinese merk worden buiten China nauwelijks nog verkocht en de meeste mobiele netwerk providers hebben, waar mogelijk of door wettelijke verplichtingen, de apparatuur van Huawei al ontmanteld.

Toch blijft het bedrijf strijden voor overleving. "We zullen onze strijd om te overleven voortzetten. We verdubbelen onze R&D inspanningen op het gebied van basiswetenschap. Aangezien Huawei geen toegang heeft tot bepaalde geavanceerde technologie vanwege handelssancties van de VS, moeten we de strategische investeringen opvoeren”, aldus de roterende Huawei bestuursvoorzitter Guo Ping tijdens de presentatie van de jaarcijfers.