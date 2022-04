Kan de dochter van de oprichter Huawei weer oprichten?

Meng Wanzhou wordt een van de drie roterende roulerende bestuursvoorzitters van Huawei. De huidige CFO van de Chinese tech-gigant is niet alleen de dochter van oprichter Ren Zhengfei, maar ze werd vooral bekend toen ze in 2018 in Canada opgepakt werd vanwege de vermeende spionagepraktijken van Huawei in de VS. De Amerikaanse regering vroeg om haar uitlevering, maar daar werkte Canada uiteindelijk niet aan mee. Meng werd wel in Canada veroordeeld tot huisarrest. In totaal verbleef ze daardoor noodgedwongen drie jaar lang in het land van de ijshockey, Eskimo’s en ijsberen.

Eind maart weer in functie gesignaleerd

Enkele weken geleden verscheen Meng voor het eerst na haar terugkeer in China, september 2021, weer in functie bij de presentatie van de jaarcijfers door toen nog roulerende bestuursvoorzitter, Guo Ping. Die werd op 1 april opgevolgd door Ken Hu. Of en wanneer Meng de taken van Hu overneemt is nog niet bekend. Huawei werkt sinds 2018 met roulerende bestuursvoorzitters die elk voor een periode van zes maanden het roer overnemen.

De eerstvolgende mogelijkheid voor Meng dient zich dus aan op 1 oktober. In totaal heeft Huawei drie roulerende bestuursvoorzitters; Meng Wanzhou, Ken Hu en Eric Xu. Naast haar nieuwe rol in het team van roulerende bestuursvoorzitters zal de dochter van de Huawei oprichter ook aanblijven als CFO. Op dit moment is ze ook nog vicevoorzitter.