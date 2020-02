Amerika poneert nieuwe aanklachten tegen Huawei

Amerika draait Huawei de duimschroeven aan en beticht het bedrijf van diefstal van intellectueel eigendom met betrekking tot robotica en communicatie, naar verluidt buitgemaakt bij zes Amerikaanse bedrijven. Ook deed het bedrijf volgens de Amerikanen zaken met Noord-Korea.

Amerika vs China

Volgens officieren van justitie in Brooklyn houden de nieuwe aanklachten verband met een tientallen jaren durende inspanning van Huawei - en vier van haar dochterondernemingen in zowel de VS als China - om het merk uit te laten groeien tot een van de machtigste technologiebedrijven.

De inspanningen van Huawei om handelsgeheimen te stelen van zes niet nader geïdentificeerde Amerikaanse bedrijven waren succesvol en resulteerden in het verkrijgen van niet-openbare informatie over robotica, mobiele antennetechnologie en de broncodes voor internetrouters.

"De aanklacht schetst een beeld van een onethische organisatie die geen respect heeft voor de wet," zeggen voorzitter van de inlichtingencommissie Richard Burr en vice-voorzitter Mark Warner in een gezamenlijke verklaring in reactie op de aanklacht tegen Huawei.

Volgens de senatoren is de aanklacht een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen een 'crimineel staatsbedrijf'.

Ongegrond en oneerlijk



Huawei reageerde kort nadat ze waren gewezen op de nieuwe aanklachten. "De nieuwe aanklachten zijn een poging van het Amerikaanse ministerie van Justitie om onherroepelijke schade aan Huawei aan te richten om redenen van concurrentie in plaats van wetshandhaving," zei het bedrijf in een e-mailverklaring. Huawei noemde de aantijgingen 'ongegrond en oneerlijk'.

Amerikaanse bedrijven mogen in de tussentijd nog steeds niet-kritische componenten aan Huawei leveren. De Amerikaanse president Trump schortte het handelsverbod op met nog eens 45 dagen, de vierde verlenging. Het handelsverbod met Huawei zou op 18 februari ingaan.

De regering Trump pakt 'oneerlijke' concurrentie van Chinese bedrijven hard aan om te voorkomen dat China een techvoorsprong verkrijgt op de VS, met name als het gaat om mobiele technologie zoals 5G, een discipline waar Huawei wereldleider in is.

[Fotocredits © ipopba - Adobe Stock]