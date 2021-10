​Huawei gaat helemaal voor de home office en de gamers

Het Chinese techmerk Huawei is groot geworden door smartphones, maar inmiddels wil het zich duidelijk laten zien als overall techbedrijf. Nu is Huawei al jaren bezig met netwerktechnologie zoals 5G, maar het gaat nu ook steeds meer een andere kant op: het liefst runt het bedrijf je hele thuiskantoor.

Huawei Wifi Mesh Om een betere wifi-dekking in je huis te verzorgen, kun je kiezen voor een wifi-mesh. Die van Huawei biedt de mogelijkheid om je huis te scannen en te ontdekken welke ruimtes worstelen met het wifisignaal. Hier kun je dan nog een router neerzetten om het signaal ook in die kamer optimaal te maken. Elke router biedt een 2,4 GHz-band en twee 5 GHz-banden. Om verbinding te maken met de wifi, hoef je (of je gasten) alleen de smartphone (als hij NFC heeft) op de bovenkant te laten rusten en de verbinding is gemaakt.

MateView Zo heeft het verschillende monitoren op de markt gebracht onder de naam Huawei MateView. De standaard variant is 28,2 inch (met een resolutie van 3840x2560), kan 4K-beeld weergeven en zit vol met de belangrijkste ports, zoals 2 USB-C-ports, een USB-A-port, een HDMI 2.0-port en zelfs een 3,5mm audiojack. Het voordeel is dat de monitor draadloos is, waardoor je bureaublad er rustig uitziet. Daarnaast kun je het scherm van je smartphone weergeven door hem even op de voet van de monitor te laten rusten.

MateView GT Naast de gewone MateView is er ook de MateView GT, een ultrawide monitor die is gericht op gamers. Hij is 34 inch met een curve en 3K 165Hertz. Bijzonder is hierbij ook de toevoeging van de stereo soundbar, die een futuritische ledstrip heeft met gekleurd licht. Het gaat natuurlijk vooral om dat beeldscherm zelf: met zijn resolutie van 3440 x 1440 en zijn refreshrate van 165 Hertz is dit zeker een monitor die om meer dan alleen zijn formaat in het oog springt.

Mouse GT Om helemaal tegemoet te komen aan gamers heeft Huawei ook een draadloze muis op de markt gebracht, genaamd Wireless Mouse GT. Deze bevat dezelfde kleurrijke led-effecten als de soundbar van de MateView GT, met daarnaast de mogelijkheid om hem bedraad, via Bluetooth of via 2,4G te gebruiken. Met één keer vijf minuten opladen gaat deze muis 35 uur mee. De DPI is 16.000 en de report rate 1000 Hertz: dat maakt dit een muis geschikt voor zeer fanatieke gamers.

Helemaal nu de coronacijfers weer oplopen en er misschien toch weer een thuiswerkmaatregel volgt, is het helemaal niet gek om te investeren in een thuiskantoor. Het voordeel aan de producten van Huawei is dat ze met elkaar in verbinding staan, waardoor je een Apple-achtige naadloze ervaring hebt wanneer je wisselt tussen apparaten. Tegelijkertijd is Huawei onder het grote publiek niet echt bekend als een leverancier voor dit soort technologie, dus zal het extra zijn best moeten doen om zich echt te bewijzen op dit vlak.